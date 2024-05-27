Бывшего спикера нижегородской гордумы Олега Лавричева оставили в СИЗО

Нижегородский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Олега Лавричева и отказался отпустить его под домашний арест. Как писал «Ъ-Приволжье», 30 апреля его поместили в СИЗО по обвинению в особо крупной растрате и легализации похищенного имущества на 22,4 млн руб. По версии следствия, в 2019 году, возглавляя Арзамасский приборостроительный завод (АПЗ), Олег Лавричев незаконно через благотворительный фонд передал частной клинике своей жены аппарат маммографии и УЗИ, приобретенный за счет предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Защита просила отпустить господина Лавричева из СИЗО под домашний арест, считая содержание под стражей избыточной мерой пресечения. Адвокаты отметили, что инкриминируемая ему ст. 160 УК РФ не распространяется на руководство юридического лица, в отношении которого расследуется дело. Поэтому события и состава преступления нет, как и ущерба заводу.

По словам защиты, Олег Лавричев был гендиректором Арзамасского приборостроительного завода, а сделки с медицинским оборудованием согласовывали акционеры и совет директоров.

Кроме того, оборудование было передано в благотворительный фонд по договору безвозмездного пользования, и права собственности на него у фонда не возникло, оно осталось имуществом завода.

Владимир Зубарев