Бывший собственник изъятого Приокского рынка заблокировал его продажу

ООО «Ореол» предпринимателя Жафяра Топтыгина подало в суд на минимущества Нижегородской области. Компания, ранее владевшая недостроенным объектом недвижимости – крытым торговым комплексом Приокского рынка, оспаривает действия министерства по его продаже в части определения начальной стоимости. До решения по делу нижегородский арбитражный суд приостановил публичные торги по продаже недостроя площадью 4,17 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минимущества Нижегородской области Фото: минимущества Нижегородской области

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», недостроенный крытый торговый комплекс Приокского рынка власти изъяли у частного собственника после того, как в 2020 году расторгли с ним договор аренды земельного участка. Поводом стало то, что ООО «Ореол» не выполнил условия по созданию крытого рынка, хотя ему продлялся срок для завершения строительства с 2016 до 2019 года. Собственник компании Жафяр Топтыгин давно уехал жить за границу.

В итоге областное министерство оценило изъятый у него недострой в 14 млн руб. и объявило аукцион по его продаже. Все вырученные деньги должны быть перечислены «Ореолу» в качестве компенсации, но бывший собственник не согласен с начальной ценой торгов, видимо, считая, что чиновники слишком дешево оценили объект незавершенного строительства.

Иван Сергеев