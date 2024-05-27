Бывший собственник изъятого Приокского рынка заблокировал его продажу
ООО «Ореол» предпринимателя Жафяра Топтыгина подало в суд на минимущества Нижегородской области. Компания, ранее владевшая недостроенным объектом недвижимости – крытым торговым комплексом Приокского рынка, оспаривает действия министерства по его продаже в части определения начальной стоимости. До решения по делу нижегородский арбитражный суд приостановил публичные торги по продаже недостроя площадью 4,17 тыс. кв. м.
Фото: минимущества Нижегородской области
Как ранее писал «Ъ-Приволжье», недостроенный крытый торговый комплекс Приокского рынка власти изъяли у частного собственника после того, как в 2020 году расторгли с ним договор аренды земельного участка. Поводом стало то, что ООО «Ореол» не выполнил условия по созданию крытого рынка, хотя ему продлялся срок для завершения строительства с 2016 до 2019 года. Собственник компании Жафяр Топтыгин давно уехал жить за границу.
В итоге областное министерство оценило изъятый у него недострой в 14 млн руб. и объявило аукцион по его продаже. Все вырученные деньги должны быть перечислены «Ореолу» в качестве компенсации, но бывший собственник не согласен с начальной ценой торгов, видимо, считая, что чиновники слишком дешево оценили объект незавершенного строительства.