Иноагентам запретят работать наблюдателями на выборах в Нижегородской области

Комитет по вопросам госвласти и местного самоуправления (МСУ) согласовал поправки в законодательство Нижегородской области о выборах муниципальных депутатов. Теперь наблюдателями на выборах не могут быть граждане, включенные в реестр иностранных агентов.

Также иноагенты не могут быть уполномоченными представителями, в том числе по финансовым вопросам, у кандидатов или избирательных объединений. Если иноагент сам кандидат в депутаты, то к моменту сдачи документов на регистрацию он должен прекратить этот статус, иначе ему откажут.

Также устанавливается, что ошибки и опечатки при оформлении представленных в избирком документов, которые достоверно не позволяют определить личность выдвиженца по одному одномандатному округу, являются основанием для его исключения из списка кандидатов. Вводится новая норма о том, что до регистрации кандидата на выборы он может потратить максимум до 30% из избирательного фонда.

Поправки рекомендовано принять сразу в двух чтениях, так как в этом году в Нижегородской области пройдет ряд довыборов депутатов в представительные органы МСУ.

Иван Сергеев