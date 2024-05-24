Машина из подводного мира

Весна 2024 года сопровождалась наводнениями как в регионах РФ, так и за пределами страны — в соседнем Казахстане и даже Дубае. «Ъ-Review» поговорил с участниками рынка о том, чем грозят такие катаклизмы автомобилям и как выявить подвергнувшуюся воздействию воды машину при покупке.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На маркетплейсах в объявлениях о продаже автомобилей часто встречается подпись «не утопленник». Как правило, это предложения о покупке автомобилей с пробегом, ввезенных из США, но теперь на фоне произошедших в регионах РФ в апреле наводнений и ливней такие сноски стали появляться чаще.

Чем вредно нахождение в воде для автомобиля

«Воздействие большой воды для автомобиля губительно»,— говорит технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Во-первых, указывает он, из-за серьезного подтопления страдает электроника. «Повреждаются, окисляются различные блоки управления. Из-за этого возможны сбои и хаотичная работа элементов электросистемы»,— отмечает господин Родионов.

«Предвидеть, в какой момент и какая из них откажет, невозможно,— поясняет эксперт.— Один элемент может выйти из строя достаточно быстро, а в другом из-за процесса окисления появится ржавчина и начнется постепенное разрушение».

Кроме того, в машинах-«утопленниках» ускорится износ цилиндропоршневой группы, говорит он. «В мотор попадает грязная вода, в ней есть множество песка, мелкого мусора, ила — они действуют как абразив. Увидеть эти частицы грязи и песка можно только при полном разборе двигателя. Это влечет за собой износ деталей двигателя и впоследствии полный выход из строя агрегата»,— рассказывает Никита Родионов.

По его словам, обслуживание таких автомобилей крайне сложно как раз из-за невозможности прогнозировать, когда и какой блок откажет. На станциях компании находили машины-«утопленники», которые прибывали в Россию и из популярного направления ввоза подержанных автомобилей — Японии, а также из США.

Что делать при затоплении

Никита Родионов рекомендует водителям тех регионов, где есть риски выхода рек из берегов, где есть хоть малейшая вероятность стихийного бедствия, заранее продумать места парковки своих автомобилей. «По возможности выбирайте городские возвышенности, не оставляйте свои автомобили в низинах. Найдите безопасные места заранее,— говорит он.— Это могут быть открытые парковки торговых центров, многоэтажные парковочные комплексы. То есть чем выше, тем лучше».

Если все-таки затопления машины не удалось избежать, то юристы советуют первым делом обратиться в страховую компанию. При этом полис ОСАГО не покрывает ущерб, причиненный природными катаклизмами,— он защищает только от гражданской ответственности перед третьими лицами, напоминает директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева.

«Полис каско может покрывать соответствующие риски, если в полисе были указаны риски, связанные с природными катаклизмами, включая наводнения, например “стихийные бедствия”. В любом случае в первоочередном порядке следует задокументировать ущерб: сфотографировать автомобиль и зафиксировать все повреждения; после чего уведомить страховую компанию и следовать инструкциям»,— поясняет она.

Партнер юридической компании «Первая юридическая сеть» Павел Курлат добавляет: «Если по какой-то причине невозможно связаться со страховщиком, то среди вариантов фиксации остаются следующие: вызов сотрудника полиции, если это какое-то локальное воздействие, либо коммунальных служб, если это провал грунта». «Если это метеорологические явления, то можно получить справку в МЧС об опасном природном явлении. Не лишним будет осуществить фото- и видеофиксацию места происшествия и повреждений»,— заключает он.

Как выявить автомобиль-«утопленник» при покупке

Самый простой способ — покупать автомобиль в стране, где автомобиль наездил свой пробег. Так, в Японии или США при покупке автомобиля на аукционе прямо указывается его прошлое, в том числе тот факт, что автомобиль пострадал от воды.

Для автомобилей, которые были проданы новыми в России, данные об этом можно узнать из отчетов маркетплейсов. Директор по продукту «Авто.ру» Вячеслав Никонов рассказывает, что если собственник обращался в страховую компанию для расчета стоимости ремонта, эта информация будет отражена в отчете. При этом он советует провести «тщательный осмотр машины», также указывая на важность проверки работы всех электронных систем как самого чувствительного к влаге элемента. «Еще одним признаком подтопления могут быть разводы, которые вода оставляет на ремнях безопасности и элементах отделки интерьера, а также песок и грязь под коврами»,— рассказывает он.

В автомобилях-«утопленниках» может сохраниться болотный запах, добавляет Никита Родионов. «Его очень сложно перебить даже сильными ароматизаторами. Продавцы, чтобы скрыть этот запах, проводят химчистку салона, завешивают салон различными ароматизаторами — это может быть косвенным признаком того, что они пытаются скрыть запах застоявшейся влаги»,— поясняет он.

Также стоит «поискать следы коррозии металла на кузове автомобиля», продолжает господин Родионов. «Как правило, ржавчина появляется в багажнике под нишами, под коврами под запаской. Здесь вычистить следы коррозии довольно тяжело, поэтому есть шанс их именно там обнаружить»,— поясняет он. Какие-либо признаки можно обнаружить только при визуальном осмотре, заключает Никита Родионов: «Вероятность обнаружения чуть выше, если осмотр проводят профессионалы на автосервисе, на подъемнике».

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Ольга Никитина