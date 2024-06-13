Дни рождения
Сегодня исполняется 68 лет президенту и генеральному директору Группы ГАЗ Вадиму Сорокину
Вадим Сорокин
Фото: Пресс-служба Группы ГАЗ
Его поздравляет губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:
— Уважаемый Вадим Николаевич! Вы являетесь истинным профессионалом и возглавляете команду, которая продвигает вперед российский автопром. На ваших плечах большая ответственность за устойчивость производств и их перспективное развитие. День рождения — хороший повод выразить вам признательность за вклад в развитие нижегородского автомобильного кластера. Гордимся тем, что, несмотря ни на какие трудности, нижегородские автомобили сохраняют лидерство на рынке и обеспечивают насущные потребности отрасли коммерческого транспорта. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых побед!