Сегодня исполняется 68 лет президенту и генеральному директору Группы ГАЗ Вадиму Сорокину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Сорокин

Фото: Пресс-служба Группы ГАЗ Вадим Сорокин

Фото: Пресс-служба Группы ГАЗ

Его поздравляет губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

— Уважаемый Вадим Николаевич! Вы являетесь истинным профессионалом и возглавляете команду, которая продвигает вперед российский автопром. На ваших плечах большая ответственность за устойчивость производств и их перспективное развитие. День рождения — хороший повод выразить вам признательность за вклад в развитие нижегородского автомобильного кластера. Гордимся тем, что, несмотря ни на какие трудности, нижегородские автомобили сохраняют лидерство на рынке и обеспечивают насущные потребности отрасли коммерческого транспорта. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых побед!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»