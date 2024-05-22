Кубанский казачий хор покупает за 7,7 млн рублей китайский люксовый седан

ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор» объявило аукцион на покупку люксового автомобиля Hongqi H9 (или эквивалент). Информация об этом размещена на портале госзакупок. Речь идет о седане фиолетового цвета с белым кожаным салоном на пять посадочных мест. Объем двигателя — не менее 1986 куб. см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Ильянок, Коммерсантъ Фото: Константин Ильянок, Коммерсантъ

По условиям закупки автомобиль должен быть укомплектован 4-зонным климат-контролем, массажем передних и задних сидений и пр.



Начальная цена контракта — 7,69 млн руб.

Под люксовым брендом Hongqi (Хунци) китайский автопроизводитель FAW (First Automobile Works) выпускает с 2020 года полноразмерный седан H9 и его удлиненную версию H9+. Мировая премьера модели состоялась на автосалоне в Дубае в декабре 2020 года. Стандартная версия имеет длину 5137 мм и колесную базу 3060 мм, то есть сопоставима с Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 Series.

Государственный академический ордена Дружбы народов и ордена Русской православной церкви святого благоверного великого князя Димитрия Донского первой степени Кубанский казачий хор существует с 1811 года, является старейшим национальным коллективом страны. Основу репертуара коллектива составляют народные казачьи песни и танцы, записанные в станицах Краснодарского края в обработке художественного руководителя, народного артиста России, лауреата Госпремии, доктора искусствоведения, профессора, композитора Виктора Захарченко.

Наталья Решетняк

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