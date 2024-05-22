МИД РФ предупредил о рисках для россиян во время Олимпиады в Париже

Олимпиада в Париже будет проходить в сложных условиях, создающих риски для россиян, утверждает директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников. В числе рисков он назвал «стабильно высокий уровень террористической угрозы», а также «неблагоприятную криминогенную обстановку и зашкаливающую русофобию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

«Не говоря уже о таких практических неудобствах, как невозможность пользоваться российскими банковскими картами, ограничения на оплату товаров и услуг наличными, отсутствие прямого авиасообщения»,— сказал господин Студенников в интервью «РИА Новости».

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, без исполнения гимна и демонстрации флага страны. При этом россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. Также по решению МОК на Олимпиаде запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии, использование символа Z, любой военной символики и цветов георгиевской ленты. Президент МОК Томас Бах предупреждал, что атлетов из РФ и Белоруссии могут дисквалифицировать за демонстрацию этой символики.

О планах участия спортсменов в Олимпиаде — в публикации «Ъ» «Лучники сменили цель».

Лаура Кеффер