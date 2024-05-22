В результате атаки БПЛА в Новороссийске повреждены 12 частных домов

Власти Новороссийска завершили оценку ущерба, причиненного в результате массированной атаки беспилотников на город 17 мая. Рабочие группы администрации Новороссийска установили, что оказались повреждены 12 частных домов и 17 квартир в многоквартирных домах, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Частых домовладений пострадало 12, квартир в многоквартирных домах — 17. Всего проживает в этих домах и квартирах 80 человек»,— рассказали в администрации.

Власти Новороссийска окажут жильцам необходимую помощь в восстановлении. Информации о каких-либо материальных компенсациях не приводится.

Крупная атака на Новороссийск со стороны Украины произошла ночью 17 мая. Над городом сбили более 10 беспилотников. Была приостановлена работа общественного транспорта, звучала воздушная тревога. Также возникли локальные возгорания.

Вячеслав Рыжков

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