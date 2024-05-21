Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера «Челси»

Аргентинец Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера английского футбольного клуба «Челси». Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщила пресс-служба клуба. Почеттино возглавлял «Челси» с мая 2023 года. Кто займет его место, неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маурисио Почеттино

Фото: Isabel Infantes EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LI, Reuters Маурисио Почеттино

Фото: Isabel Infantes EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LI, Reuters

«Спасибо группе владельцев ''Челси'' и спортивным директорам за возможность стать частью истории этого футбольного клуба. Теперь у команды хорошие возможности для продвижения в чемпионате Англии и в европейских турнирах в ближайшие годы»,— сказал Маурисио Почеттино.

Под руководством 52-летнего Маурисио Почеттино «Челси» занял шестое место в чемпионате Англии с 63 очками и вышел в финал Кубка английской лиги. Контракт тренера с клубом, подписанный в мае 2023 года, был рассчитан на два года с возможностью продления.

До «Челси» Маурисио Почеттино был главным тренером французского «Пари Сен-Жермен», испанского «Эспаньола», английских «Саутгемптон» и «Тоттенхэ». До начала карьеры тренера он выступал за аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», «Эспаньол», ПСЖ и французский «Бордо». В составе аргентинской сборной Почеттино сыграл 20 матчей и забил 2 гола.

Лусине Баласян