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Экс-главу Актанышского района Татарстана подозревают в получении взятки в 20 млн руб.

Энгель Фаттахов до руководства районом был заместителем премьер-министра Татарстана

Экс-главу Актанышского района Татарстана Энгеля Фаттахова подозревают в получении крупной взятки, сообщает информагентство «Татар-информ». До того как возглавить район в 2017 году, господин Фаттахов являлся заместителем премьер-министра, министром образования и науки Республики Татарстан с 2013 по 2017 годы.

По данным агентства, все детали и обстоятельства уточняют экономические полицейские. По предварительной информации, господин Фаттахов, еще будучи главой Актанышского района, получил крупную взятку. Речь идёт о 20 млн руб.

«Ъ-Казань»

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