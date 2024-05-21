Раису Татарстана Рустаму Минниханову показали проект развития исторического центра Елабуги и Чистополя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Проект развития центра Елабуги был представлен сотрудниками КФУ Марселем Искандаровым и Наилем Хафизовым. Основная идея заключается в объединении бизнеса и культурных инициатив, для которых историческая аутентичность среды приносит успех. В частности, проект предполагает создание комфортной жилой среды в Елабуге, развитие социально-бытовой инфраструктуры, организацию досуга и создание условий для этих целей.

Господин Минниханов отметил, что в данной ситуации необходимо .определить границы исторических поселений, чтобы знать, как развивать территории. Также глава республики дал поручение запланировать рабочую поездку в Елабугу для того, чтобы ознакомится с проектом уже на месте.

Кроме того, Рустаму Минниханову показали проекты нового строительства, которое планируется начать в Чистополе, Свияжске и Казани.

"Ъ-Казань"

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