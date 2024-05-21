По маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи запустили морское сообщение

Компания «ВодоходЪ экспресс» запустила морское сообщение по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи. Рейсы выполняются ежедневно согласно расписанию, сообщается в Telegram-канале дептранса Сочи.

«Рейсы выполняются ежедневно согласно расписанию. Посадка на борт строго с паспортом для взрослого пассажира и свидетельством о рождении для ребенка»,— сообщили в ведомстве.

Уточняется, что судно «Комета» вмещает 120 пассажиров. Оно будет выполнять по одному кругорейсу в день.

На сайте перевозчика указано, что теплоход предусматривает тарифы класса «комфорт» (места в носовой части корабля, при отправлении из Сочи или прибытии в его порт в стоимость включено питание) и «стандарт». Из Новороссийска «Комета» отправляется в 07:00 и прибывает в Сочи в 12:30. Обратно в Новороссийск судно отплывает в 19:30.

Изначально первые рейсы «Кометы» планировались на 14 мая. Теплоход «Грифон» пока не вышел в море. В шторм рейсы выполняться не будут.

Вячеслав Рыжков

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