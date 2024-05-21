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Коммерсантъ FM
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«Эдмонтон» перетянул Канаду

Он стал последним полуфиналистом play-off, обыграв «Ванкувер»

Последний полуфиналист розыгрыша Кубка Стэнли определился после завершения единственной серии второго раунда, растянувшейся на максимальную дистанцию. В седьмом ее матче «Эдмонтон Ойлерс», клуб с шикарными лидерами и не очень продуктивными «нижними» звеньями, от которого давно ждут прорыва, взял в гостях верх над «Ванкувер Кэнакс» — 3:2.

«Эдмонтон» (№29 лучший бомбардир play-off Леон Драйзайтль), трижды уступая в счете в серии с «Ванкувером», дожал соперника, выиграв у него седьмой, решающий матч в гостях

«Эдмонтон» (№29 лучший бомбардир play-off Леон Драйзайтль), трижды уступая в счете в серии с «Ванкувером», дожал соперника, выиграв у него седьмой, решающий матч в гостях

Фото: Bob Frid / USA TODAY Sports / Reuters

«Эдмонтон» (№29 лучший бомбардир play-off Леон Драйзайтль), трижды уступая в счете в серии с «Ванкувером», дожал соперника, выиграв у него седьмой, решающий матч в гостях

Фото: Bob Frid / USA TODAY Sports / Reuters

Серия, которая свела два канадских клуба, получилась чрезвычайно занятной. В ней лишь в одном, шестом матче, в котором «Эдмонтон» разбил «Ванкувер» со счетом 5:1, итоговая разница шайб превысила единичку. В ней одна команда все время отрывалась, а вторая все время догоняла. Отрывался «Ванкувер», догонял «Эдмонтон», который в конце концов, трижды подряд отпуская соперника вперед и трижды подряд восстанавливая равновесие, дожал соперника на чужой площадке в седьмом матче, тоже довольно любопытном, как и все противостояние.

В нем во втором периоде гостей прорвало так, что, казалось, интрига подрублена под корень — 3:0, колоссальный запас. Но в заключительном периоде она внезапно вернулась после двух ванкуверских голов с интервалом в четыре минуты. Потом хоккеисты «Эдмонтона» благодарили тренера Криса Конблауха за то, что он взял тайм-аут сразу после второго из них, Филипа Гронека, хотя можно вроде бы было приберечь его на концовку. Но нет, наставник, оказалось, правильно понял, что его игроки нуждаются в паузе и паре емких замечаний прямо сейчас. Крохотный перевес «Эдмонтон» сберег очень уверенно.

Так в полуфинальную стадию play-off вышел клуб, от которого давно по понятным причинам ждут какого-то серьезного прорыва и на который — опять же, как ни странно, по понятным причинам — все посматривают с некоторым недоверием. Все дело в довольно специфическом устройстве, что ли, «Эдмонтона», никуда в нынешнем play-off не девшемся.

У этой команды очень яркая группа лидеров — игроки, наделенные тоннами таланта, на которых облизывается любой генеральный менеджер.

Но штука в том, что на их долю — форвардов Коннора Макдэвида, Леона Драйзайтля, Зака Хаймана, Райана Нюджента-Хопкинса, защитника Эвана Бушара — приходится почти две трети всех забитых «Эдмонтоном» в кубковой стадии голов. Причем, как правило, они рождаются исключительно из взаимодействий внутри этой группы, особенно опасной, если ей досталась возможность поиграть в большинстве. В его реализации «Эдмонтону» вообще нет равных в лиге. Драйзайтль, Макдэвид, Бушар, Нюджент-Хопкинс сейчас возглавляют список лучших бомбардиров play-off, Хайман, на чьем счету уже 11 шайб,— список лучших снайперов.

А вот атакующая продуктивность «нижних» звеньев, пусть в меньшинстве они справляются со своими задачами неплохо, мизерна.

Представители четвертого, например, отличились за весь play-off, то есть за дюжину матчей, считая пять в первом раунде против «Лос-Анджелес Кингс», всего дважды. Это меньше, чем шайб у защитников третьей пары — Бретта Кулака и Коди Сеси.

И вратарская проблема, всегда мешавшая «Эдмонтону», тоже на месте.

Стюарт Скиннер неплохо провел два завершивших противостояние с «Ванкувером» матча, но пропустил два, им предшествовавших, и то, что его усадили в запас, никого особенно не удивило: на фоне Скиннера даже необстрелянный латвийский голкипер «Ванкувера» Артур Шилов, очутившийся в воротах волею обстоятельств — из-за травм Тэтчера Демко и Кейси Десмита, смотрелся привлекательно.

Между тем в финале Западной конференции «Эдмонтон» ждет скроенный более основательно «Даллас Старс», который расправился с «Колорадо Эвеланш» в шести встречах.

У «Далласа» глубина состава — как и класс основного голкипера, Джейка Эттинджера — как раз не вызывает вопросов, а в смысле эффективности большинства он практически не уступает оппоненту. На команду, которая обязана штурмовать верхушку иерархии, он, строго говоря, похож немножко больше. Впрочем, случаев, когда в НХЛ магия выдающихся лидеров вытягивала клуб к трофею, компенсируя все недостатки, тоже полным-полно.

«Нью-Йорк Рейнджерс» стал первым полуфиналистом Кубка Стэнли

В финале Восточной конференции друг с другом сыграют победитель регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс» и прошлогодний финалист Кубка Стэнли «Флорида Пантерс», которые в шести матчах выбили «Каролина Харрикейнс» и «Бостон Брюинс». В этой серии чрезвычайно велика «российская составляющая». У каждого в списке ведущих игроков, от которых многое зависит,— отечественный форвард и отечественный вратарь. У «Рейнджерс» это Артемий Панарин и Игорь Шестеркин, у «Флориды» — Владимир Тарасенко и Сергей Бобровский, плюс в основе еще и защитник Дмитрий Куликов.

Алексей Доспехов

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