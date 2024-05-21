билайн бизнес настроил интернет на Мультисим-оборудовании в магазинах Lamoda Sport

56 торговых точек по всей России подключили к основным и резервным интернет-каналам, а в двух флагманских магазинах также запустили Wi-Fi для посетителей.

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билайн бизнес организовал интернет-каналы с использованием Мультисим-маршрутизаторов в новых магазинах Lamoda Sport, которые открылись по всей стране. На каналах билайна работает ИТ-инфраструктура точек продаж — от учетных информационных систем до платежных терминалов, а также Wi-Fi для посетителей двух флагманских магазинов в Москве.

Открытие точек розничной сети Lamoda Sport началось в конце 2023 года, и сегодня уже две трети из 90 открытых точек используют интернет-каналы от билайн бизнес.

«На пике запуска новой торговой сети в декабре-январе мы открывали по несколько магазинов в неделю. Из-за такого высокого темпа был риск, что мы не успеем оформить договоры с разными интернет-провайдерами в каждой конкретной точке. Чтобы этого избежать, мы искали решение, которое можно было использовать в любом городе, в любом торговом центре. И Мультисим-маршрутизаторы от билайн бизнес отлично подошли для решения наших задач»,— рассказывает Павел Абрамов, старший специалист по работе с интернет-провайдерами Lamoda.

Мультисим — это маршрутизатор, в котором работают несколько сим-карт. С его помощью можно организовать основной или резервный фиксированный интернет-канал на базе разных мобильных сетей 3G/LTE. Решение постоянно отслеживает качественные параметры и автоматически переключается на лучший радиоканал, поэтому интернет работает стабильно.

Оператор также отвечает за техническую исправность сим-карт и их быструю замену при необходимости.

«Одновременное подключение большого количества торговых точек — сложная и интересная задача, и, конечно, проект для Lamoda Sport потребовал большой отдачи от специалистов билайн бизнес. Мы благодарны команде Клиента за доверие и высокую оценку результата. Кроме предоставления интернет-каналов, мы также настроили сервис "Управляемый Wi-Fi" в двух флагманских магазинах Lamoda Sport в Москве — на Кузнецком Мосту и Красной Пресне. Теперь покупатели могут подключаться к беспроводному интернету, а Клиент — использовать страницу авторизации как дополнительную площадку для маркетинговых активностей»,— комментирует Алексей Рубцов, директор по корпоративному бизнесу Московского региона ПАО «ВымпелКом».

До конца года планируется открыть еще около 100 магазинов Lamoda Sport, в которых также нужно будет обеспечить ИТ-инфраструктуру.

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