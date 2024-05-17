Химики стране важны, химики стране нужны

В Шэньчжэне состоялась 58-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии (ММО). В этом году традиционно сборная России показала высокий результат — все десять ее участников стали медалистами, заработав пять золотых и пять серебряных наград. Это свидетельствует о мировом уровне российской системы преподавания химии. Однако помимо завоевания золотых медалей на олимпиадах, ее эффективность важна для развития отечественных компаний химической отрасли. Многие из них сами оказывают поддержку талантливым детям, формируя свой кадровый потенциал. Примером могут служить образовательные проекты Фонда Мельниченко в интересах «Еврохима». О важной роли и проблемах школьного химического образования в стране в канун Дня химика МГУ «Ъ-Наука» побеседовала с экспертами.

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Особая важность школьной химии

Химиком станет не каждый школьник, отмечает доцент химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Ирина Ле-Дейген, однако изучение этой дисциплины «обогащает ученика и дает возможность познакомиться со связью фундаментальной науки и реальных отраслей экономики». Среди них — нефтеперерабатывающие и фармацевтическая отрасли, производство удобрений для сельского хозяйства, разработка аккумуляторов и батареек, синтез полимеров и многие другие.

«Серьезное изучение химии в школе позволяет связать между собой весь пул естественно-научных дисциплин, таких как физика, биология, география. Изучение химии требует знаний в области математики, задействует современные компьютерные методы — от VR до искусственного интеллекта. Задачу по душе в химии может найти каждый: от будущего программиста до историка искусств! Первый, несомненно, будет востребован в проектах, связанных с машинным обучением и компьютерным моделированием сложных химических систем. А историки, археологи, реставраторы используют химические методы для более точной датировки артефактов или исследований прошлого на молекулярном уровне»,— говорит Ирина Ле-Дейген.

По ее словам, много сил на химфаке МГУ уделяют именно работе со школами.

«Мы читаем научно-популярные лекции для школьников, проводим школы-интенсивы для учителей, как выездные, так и на базе факультета, постоянно организуем вебинары для разбора сложных тем, ведем научно-исследовательские проекты школьников»,— перечисляет доцент химфака МГУ.

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Без стройной системы преподавания химии на всех ступенях образования трудно представить динамичное и инновационное развитие страны, уверен профессор кафедры химической энзимологии химфака МГУ Александр Гладилин.

«Безусловно, важно знакомить с основами этой науки абсолютно всех молодых людей, поскольку это позволит сформировать правильное мировоззрение специалистов различных сфер. Но еще важнее сконструировать стройную сквозную систему преподавания химии на углубленном уровне, причем школе в этом отводится особая роль, поскольку именно в юном возрасте закладываются базовые знания и формируется интерес к предмету. Данный базис просто необходим для успешного дальнейшего продвижения по образовательной траектории и перехода в профессию»,— говорит он.

По словам профессора, химия в настоящее время находится в центре самых разнообразных наукоемких отраслей, включая энергетику, материаловедение, конструирование новых лекарств, развитие адресной персонифицированной медицины, повышение обороноспособности и технологической независимости страны, интенсификацию сельского хозяйства и многое другое.

«Безусловно, России нужна по-настоящему сильная система преподавания химии в школах, причем как на базовом, так и продвинутом уровне,— подчеркивает специалист по координационной и супрамолекулярной химии, академик РАН Юлия Горбунова.— Экономика сегодня напрямую зависит от успехов химической науки и технологий, от уровня разработок новых материалов».

Это касается всех ключевых индустрий, начиная с фармы и сельского хозяйства и заканчивая новой энергетикой, новыми материалами для автомобиле- и авиастроения, перечислила действительный член РАН. Кроме того, от современных химических технологий полностью зависят и ответы на глобальные вызовы, такие как изменение климата, антибиотикорезистентность, проблемы экологии.

Школам — эксперименты, бизнесу — кадры

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«Сильное преподавание химии в школах очень важно, но с ним есть проблемы,— уверен химик, минералог и кристаллограф с мировым именем, профессор РАН Артем Оганов.— Во-первых, во многих школах отказались от химических опытов, а без них химию невозможно ни полюбить, ни понять».

По мнению ученого, химическую практику в школы необходимо возвращать. Очевидно, что именно в зрелищных практических опытах раскрывается вся красота химической науки, так что для многих практика в лаборатории выливается в серьезное увлечение дисциплиной и последующую карьеру в этой области.

«Безусловно, надо возвращать экспериментальные лабораторные работы в школы. Без этого невозможно понять всю красоту химии. И спасибо людям, которые помогают делать такие лабораторные занятия доступными, пусть и ограниченному кругу школьников»,— говорит доцент кафедры радиохимии химфака МГУ Владимир Петров.

По его мнению, работа промышленности, то есть бизнеса, со школами очень важна и ее необходимо расширять.

«Бизнесу, конечно, надо активно участвовать не только в поддержке отдельных школ, но и в формировании перечня тех компетенций, которые востребованы сегодня и будут востребованы через 10–15 лет, когда сегодняшние школьники будут выпускаться из вузов»,— уверен Владимир Петров.

При этом уже сейчас ситуацию отчасти сглаживает инициатива частного предпринимательства, напрямую заинтересованного в развитии сильной химической школы в стране. Так, для крупнейшего поставщика минеральных удобрений, компании «Еврохим», приток нового поколения талантливых химиков является необходимым условием для развития бизнеса. В компании признают, что сейчас идет настоящая борьба за квалифицированные кадры.

«За последние три года повышение зарплат на химических производствах составило до 40% по ключевым специальностям,— отмечает представитель “Еврохима”.— Однако только рост зарплат не решит проблему кадрового дефицита, если на рынке труда не будет квалифицированных специалистов как таковых. Необходимо повышать престиж инженерно-технических профессий и уже на уровне школ создавать условия для привлечения талантливой молодежи в химическую отрасль».

Как проходила ММО-58 Как «Ъ-Наука» сообщала ранее, в этом году 22–26 апреля престижный мировой турнир впервые проходил за пределами СНГ — в Китае, собрав рекордное число участников: более 200 школьников из 29 стран. Первенство принимал Университет МГУ-ППИ — российско-китайский университет, работающий в рамках сотрудничества МГУ им. М. В. Ломоносова, Пекинского политехнического института и муниципального народного правительства Шэньчжэня. Организаторы турнира — химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и Фонд Мельниченко. Все десять участников российской сборной заняли призовые места, получив пять золотых и пять серебряных медалей. Одиннадцатиклассник из Москвы Михаил Перельман стал лауреатом III степени премии имени академика Валерия Лунина, учрежденной одним из организаторов первенства — Фондом Мельниченко — в память о легендарном создателе олимпиады. Золотые медали завоевали также Алексей Михеев (Алтайский край), Александра Ромашова (Казань), Вадим Харисов (Республика Башкортостан), Расул Эфендиев (Москва). Серебряные медали получили Лев Аввакумов (Самара), Тимур Ахмедов (Москва), Виктор Демидов (Новосибирск), Владимир Елистратов (Нижний Новгород), Алексей Шарпило (Краснодарский край).

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко — предпринимателя, основавшего компании «Еврохим» и СУЭК,— определяет инициативы и проекты в образовании как ключевой приоритет свой деятельности. Фонд вместе с химфаком МГУ традиционно выступает организатором Международной Менделеевской олимпиады, которая в том числе нацелена на повышение престижа химии среди школьников. Другим приоритетным проектом Фонда Мельниченко стала организация и поддержка десяти образовательных центров в городах присутствия «Еврохима» и СУЭК, где у талантливых школьников есть возможность осваивать углубленную программу не только по химии, но и по физике, математике и информатике. Центры располагают современными лабораторными классами, позволяющими получать не только теоретические знания, но и практические навыки. Кроме того, ученики образовательных центров Фонда Мельниченко ездят на экскурсии в ведущие вузы, где знакомятся с особой университетской атмосферой.

«Ежегодно Фонд Андрея Мельниченко помогает посетить МГУ школьникам из центров дополнительного образования,— рассказывает доцент кафедры химической энзимологии химфака МГУ Ирина Ле-Дейген.— Дети слушают лекции ведущих ученых, а также в университетских лабораториях, оснащенных всем необходимым оборудованием, современных и безопасных, собственными руками ставят опыты, которые невозможно организовать в школах. Многие компании—партнеры факультета отправляют за свой счет на экскурсии в МГУ учеников старших классов для знакомства с настоящей наукой, организуют научные фестивали, мастер-классы в регионах, куда мы также ездим с большим удовольствием».

Таким образом, Фонд Мельниченко через образовательные центры целенаправленно готовит школьников к поступлению в профильные вузы, а компании «Еврохим» и СУЭК, связанные с основателем фонда, готовы предложить им работу, восполняя недостаток квалифицированных кадров.

Работа с учителями

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«Традиционно, еще с советских времен, химия очень для многих становится самым ненавистным предметом, что говорит о том, что сами преподаватели не горят своим предметом»,— подчеркивает Артем Оганов. На взгляд профессора, эту застарелую проблему можно решить. Для этого следует уделить некоторое дополнительное внимание подготовке будущих учителей, и поддержке этого процесса может помочь бизнес.

Ирина Ле-Дейген разделяет эту позицию. По ее мнению, для развития преподавания химии в школе важна в первую очередь поддержка учителей.

«Преподавание химии в школе — это в первую очередь творческий процесс, и поддержка талантливых преподавателей, стремящихся передать ученикам не только набор законов, принципов и правил, но и продемонстрировать стройную научную картину химического мира, безусловно, может оказать поддержку развитию системы школьного преподавания химии»,— отмечает Ирина Ле-Дейген.

Многие выпускники классических университетов приходят в школу преподавать, указывает она. Их отличают глубокие знания химии и навыки научно-исследовательской работы, креативное мышление и часто — собственный олимпиадный опыт.

«Целесообразными могут оказаться меры адресной поддержки таких перспективных молодых учителей, нуждающихся в методических советах и рекомендациях от опытных коллег — учителей химии. От именных стипендий и грантов до поддержки сообществ молодых педагогов — вариантов мер для реализации поддержки начинающих учителей химии множество»,— заключает Ирина Ле-Дейген.

«С другой стороны, мы по своему опыту знаем многих опытных педагогов, которые готовят ежегодно талантливых школьников к поступлению на химические факультеты. Их опыт необходимо обобщать и распространять среди учительского сообщества»,— продолжает она.

Роль бизнеса

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По словам Ирины Ле-Дейген, поддерживать проведение съездов учителей химии, а также издательской программы, в рамках которой выдающиеся учителя химии могли бы делиться своим опытом в форме книг, методических разработок, монографий, мог бы российский бизнес.

При этом бизнес уже оказывает существенную поддержку химическому образованию, «включая финансирование олимпиад и конкурсов, создание системы профильных классов, работу корпоративных академий, проведение тематических смен в образовательных центрах», перечисляет Александр Гладилин.

Однако наиболее актуальным, на взгляд профессора, стала бы «четкая формулировка запроса на знания, навыки и умения будущих работников компаний, создание профиля компетенций, что позволит соединить глубокую базовую подготовку и востребованную профилизацию уже на уровне средней школы».

Другим важным направлением, по его словам, стало бы законодательное оформление бесшовных переходов между разными ступенями образования. Это должно быть формализовано как траектория, приводящая молодых качественно подготовленных специалистов в компании, заключает Гладилин.

«Министр химической промышленности СССР с 1965 по 1980 год Леонид Аркадьевич Костандов говорил: “Какова химия, такова и жизнь”. К сожалению, сегодня уровень преподавания химии в школе и вовлеченности школьников в эту науку является очень слабым. Более того, на протяжении почти десяти лет химия была необязательным предметом в школе»,— сетует Юлия Горбунова.

Изменить сложившуюся ситуацию, по ее мнению, можно лишь уделяя большее внимание подготовке и переподготовке учителей химии, пересмотру школьных программ и внедрению в них химических экспериментов.

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«Участие российского бизнеса в решении этих задач принципиально важно, и не только с точки зрения финансовой поддержки этой деятельности, но и участия в смысловом наполнении новых программ преподавания химии в школе, в том числе углубленных программ. Именно бизнес может четко сформулировать современные технологические вызовы, решением которых придется заниматься в ближайшее время сегодняшним школьникам. Какие профессии и компетенции будут востребованы в ближайшие пять-десять лет? Как знание химии может помочь ребятам найти интересную и востребованную профессию?» — указывает академик.

Ольга Грибова