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Коммерсантъ FM
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Расходы на IT в мире превысят $5 трлн

Мониторинг рынков

Мировые расходы на информационные технологии в 2024 году вырастут на 8%, до $5,06 трлн, прогнозируют аналитики американской исследовательской компании Gartner. В 2023 году этот показатель составил около $4,7 трлн, и тогда рост был вдвое меньшим — 3,8%. Исследователи полагают, что еще до конца этого десятилетия объем мировых расходов на IT превысит отметку в $8 трлн.

По их оценке, наибольшую долю в 2024 году займут траты на услуги связи, они возрастут на 4,3%, до $1,6 трлн. На втором месте — IT-услуги, затраты на которые увеличатся сразу на 9,7%, до $1,5 трлн. Как подчеркивают в Gartner, эта часть IT-рынка вскоре может стать крупнейшей из отслеживаемых компанией. Ее рост обусловлен инвестициями в проекты оптимизации и повышения организационной эффективности бизнеса, что имеет решающее значение в период экономической неопределенности. На третьем месте по доле затрат — сегмент программного обеспечения (ПО) с предполагаемым ростом расходов на него на 13,9%, до более чем $1 трлн.

Расходы на относящиеся к сфере IT устройства, как ожидается, вырастут в мире на 3,6%, до $688 млрд. «Средний срок службы мобильных телефонов сокращается, потребители и предприятия быстрее заменяют мобильные телефоны»,— объясняют в Gartner причины этого возможного увеличения.

Замыкают пятерку секторов по объему затрат в 2024 году центры обработки данных. Предполагается, что расходы на них вырастут на 10% и составят $260 млрд. В первую очередь это произойдет из-за развития технологии генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Ранее эксперты Gartner указывали, что вокруг генеративного ИИ в 2023 году наблюдался большой ажиотаж, однако в ближайшей перспективе он не окажет существенного влияния на рост IT-расходов. По словам вице-президента по исследованиям Gartner Джона-Дэвида Лавлока, в 2024 году организации будут инвестировать в подготовку к использованию этой технологии, однако рост IT-расходов в мире будут стимулировать более традиционные факторы — такие как стремление к повышению рентабельности и к снижению затрат на рабочую силу. При этом несколько сдерживать рост вложений в сферу IT будет продолжающаяся волна усталости от постоянных технологических изменений.

Венера Петрова

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