СПГ теряет темпы

Динамика экспорта российских СПГ-заводов в апреле оказалась слабой: общие отгрузки сократились на 0,4% год к году, до 2,84 млн тонн. Хотя завод «Газпрома» «Сахалин-2» отгрузил рекордные объемы в Китай, вероятно, после закрытия тендера на продажу 12 партий СПГ в год. За четыре месяца экспорт СПГ из России вырос на 3%, до 11,53 млн тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Российские СПГ-заводы в апреле сократили экспорт на 0,4% год к году, до 2,84 млн тонн, следует из данных Kpler. По итогам января—апреля экспортировано 11,53 млн тонн, что на 3% больше, чем годом ранее.

Европа остается доминирующим рынком сбыта для российского СПГ.

По итогам четырех месяцев на континент ушло свыше 53% от всех поставок, или около 6,145 млн тонн, что на 14%, больше, чем годом ранее. Экспорт в страны Азии год к году увеличился на 8%, до 4,37 млн тонн. Еще 0,3 млн тонны за этот период поставлено в Турцию, пока не номинировано 0,64 млн тонны.

В отношении российского СПГ пока не введены западные санкции, но поставки подвергаются все большему давлению со стороны США и ЕС. В рамках 14-го пакета санкций ЕС, в частности, обсуждается возможность запрета на использование европейских портов для реэкспорта поставок, предназначенных для третьих стран. Это грозит запретом на перевалку российского СПГ в портах ЕС, в первую очередь в бельгийском Зебрюгге, где НОВАТЭК переваливает СПГ на конвенциональные суда со своих танкеров ледового класса, что упрощает и удешевляет логистику.

В 2023 году российские компании отправили в ЕС 16,4 млн тонн СПГ — в основном во Францию, Испанию и Бельгию. Около 1 млн тонн из этого объема было реэкспортировано.

Экспорт с проекта «Ямал СПГ» НОВАТЭКа в апреле снизился на 6,8%, до 1,75 млн тонн. За январь—апрель отгружено 7,16 млн тонн, что на 2,8% больше, чем годом ранее.

Проект «Газпрома» «Сахалин-2», экспортирующий СПГ только на азиатский рынок, в апреле увеличил экспорт на 7% год к году, до 0,88 млн тонн. По итогам первых четырех месяцев года отгрузки выросли на 1,4% год к году, до 3,5 млн тонн. В апреле завод экспортировал в Китай рекордные за всю историю отгрузок объемы СПГ — 0,44 млн тонны, показав рост 38% год к году. Предыдущий рекорд — 0,38 млн тонны — зафиксирован в октябре 2022 года. В Китае отмечается рост импорта СПГ. Из-за снижения мировых цен на газ только в первом квартале показатель вырос на 20% год к году.

Рост отгрузок в Китай может быть связан с закрывшимся в марте тендером на поставку 12 партий СПГ в год в Китай, который закрепил за страной статус основного партнера, считает Виктор Катона из Kpler. Оператор проекта «Сахалин-2» «Сахалинская энергия» предложила китайским компаниям приобрести 12 партий СПГ в год сроком на три-пять лет — около 1 млн тонн СПГ в год, что сопоставимо с объемом offtake-контракта ушедшей из проекта Shell (см. “Ъ” от 26 февраля). Таким образом «Сахалин-2» снизил объемы спотовых продаж, что страхует компанию на случай дальнейшего снижения мировых цен на газ.

Среднетоннажные СПГ-проекты «Криогаз-Высоцк» НОВАТЭКа и «Портовая СПГ» «Газпрома» совокупно поставили в апреле 0,2 млн тонны СПГ, нарастив экспорт на 40% год к году. За январь—апрель отгрузки с площадок выросли на 12,7%, до 0,85 млн тонны.

Татьяна Дятел