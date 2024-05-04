Депутат Бессараб: военные пенсии увеличат с 1 октября на 4,5%

Средняя военная пенсия в России составляет больше 41 тыс. руб., сообщила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. По ее словам, с 1 октября она будет увеличена, по предварительным данным, на 4,5%. 1 октября 2023 года военная пенсия увеличилась на 19,5%.

«"В этом году пройдет еще увеличение военных пенсий с 1 октября. Предварительно, процент увеличения составит 4,5%. Сегодня средняя военная пенсия составляет более 41 тысячи рублей»,— сказала госпожа Бессараб «РИА Новости».

Кроме того, как сообщалось ранее, с 1 ноября 2023 военные пенсионеры, призванные в ряды Вооруженных сил РФ по мобилизации или заключившие контракт, должны получать компенсацию военной пенсии. Ее размер составляет 100%. Уточняется, что для военных, заключивших контракт, компенсации будут производиться в период с 24 февраля 2022 года, а для призванных на службу в ряды вооруженных сил в рамках мобилизации — с 21 сентября 2022 года.