Из свежей почты

Артем Чехович, 10 лет, детский церебральный паралич, задержка развития, требуется лечение. 141 023 руб.

Внимание! Цена лечения 241 023 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб.

Сын родился в тяжелом состоянии, сам не дышал, его сразу подключили к аппарату ИВЛ. Малыш с первых месяцев отставал в развитии, ему поставили диагноз «детский церебральный паралич». Мы сразу же начали лечение, и к четырем годам сын пытался ползать. Больше всего ему помогло лечение в московском Институте медтехнологий (ИМТ), мы прошли там девять курсов. Один курс оплатил Русфонд — спасибо большое! Артем садится, ходит в ходунках, сам ест. Он еще не говорит, но все понимает, выучил буквы, складывает слоги. Врачи ИМТ готовы продолжить лечение. Пожалуйста, помогите его оплатить! Сами не справимся. Ольга Чехович, Московская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Артему нужно увеличить двигательную активность, укрепить мышцы, развить координацию движений, мелкую моторику и речь».

Лева Даманчук, 5 месяцев, деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 154 940 руб.

Внимание! Цена лечения 203 940 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 30 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ярославия» соберут 19 тыс. руб.

У новорожденного сына был слишком выпуклый лоб и затылок — оказалось, у него раньше времени срослись теменные кости. Врачи объяснили, что из-за этого мозг не сможет расти, возможны нарушения слуха и зрения, умственная отсталость. Леву прооперировали, голова стала более округлой. Ему назначили полгода носить шлемы-ортезы, которые будут направлять рост костей. Изготовление шлемов платное, а у нас нет таких денег. Яна Даманчук, Ярославская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Леве требуется послеоперационная коррекция формы головы с применением краниальных ортезов (шлемов), которые изготавливаются индивидуально. В результате голова ребенка приобретет анатомически правильную форму».

Тимофей Чистаев, 3 месяца, врожденная правосторонняя косолапость, требуется лечение по методу Понсети. 102 630 руб.

Внимание! Цена лечения 124 630 руб. Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 22 тыс. руб.

Сын родился с подвернутой правой стопой. Участковый педиатр сразу обратил на это внимание и рекомендовал обратиться к ортопеду. Тимоше диагностировали косолапость и сказали, что поможет лечение — серия гипсований и рассечение пяточного сухожилия. Без этого малыш не сможет нормально ходить. Начинать лечение нужно как можно раньше, пока связки и сухожилия пластичны, но оно платное. Пожалуйста, помогите! Лилия Чистаева, Красноярский край

Травматолог-ортопед клиники «Новая ортопедия» Глеб Андрианов (Минусинск, Красноярский край): «Тимофею требуется лечение по методу Понсети — этапные гипсования стопы и ахиллотомия, малотравматичная операция. После рекомендуется до пяти лет носить ортопедическую обувь. Мальчик сможет вовремя начать ходить и будет развиваться, не отставая от сверстников».

Арсений Кривошейцев, 4 года, двусторонняя тугоухость 4-й степени, состояние после кохлеарной имплантации, требуется слухоречевая реабилитация. 167 220 руб.

Внимание! Цена реабилитации 385 220 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Курск» соберут 18 тыс. руб.

В два года у Арсения выявили тугоухость, пограничную с глухотой. На правое, а потом на левое ушко установили кохлеарные импланты. Малыш заговорил фразами из двух слов, но невнятно, слова коверкает. Врачи говорят, что нужна специальная слухоречевая реабилитация. Арсению готовы помочь в подмосковном центре «Тоша и Ко», но у нас нет денег на оплату лечения. Помогите! Наталья Кривошейцева, Курская область

Сурдолог-оториноларинголог Центра реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко» Полина Рубинштейн (Фрязино, Московская обл.): «У Арсения хроническая двусторонняя нейросенсорная тугоухость 4-й степени. Мы будем работать над развитием связной речи у мальчика, расширением словарного запаса. Слухоречевая реабилитация позволит Арсению полноценно развиваться и общаться с окружающими».

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