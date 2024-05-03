1,118 триллиона рублей составила доходная часть бюджета Москвы по итогам первого квартала этого года, сообщил в четверг департамент финансов правительства столицы. Это на четверть (на 25,8%) больше, чем было за такой же период 2023 года. Более двух третей прироста доходов обеспечили строительная отрасль, консалтинговая и научная деятельность, ИТ-сектор, обрабатывающая промышленность и финансово-кредитные организации, пояснили в департаменте. Крупнейшие источники доходов — налог на прибыль организаций (плюс 8%; 454 млрд руб.) и НДФЛ (плюс 48%; 388 млрд руб.). Расходы бюджета Москвы в январе—марте составили 807 млрд руб.— таким образом, сложился промежуточный профицит в размере 311 млрд руб.

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