Равнение на результат

Минфин намерен дополнить механизм заключения с регионами соглашений о выполнении обязательств по социально-экономическому развитию нормой о привязке размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности к динамике роста их собственных доходов. Эксперты полагают, что это способно решить проблему «дестимулирующей» роли дотаций, которые снижаются при стабильном росте доходов субъектов. Однако новшество несет в себе и риски: доходы регионов зависят не только от них самих, но зачастую еще и от конъюнктуры и общей макроэкономической ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Минфин подготовил проект постановления правительства, предусматривающий, что с 2025 года при расчете дотаций регионам на выравнивание бюджетной обеспеченности будет учитываться выполнение ими взятых на себя обязательств. Поясним, что с 2024 года регионы для получения дотаций заключают с центром соглашения об обязательствах, среди которых — обеспечение роста доходов своих бюджетов (см. “Ъ” от 27 ноября 2023 года).

Как сообщили “Ъ” в Минфине, в 2024 году предусмотрено предоставление 67 регионам 1 трлн руб. дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Подготовленный проект, поясняют в ведомстве, нацелен на «расширение стимулирующих механизмов по увеличению регионами собственных доходов — если регион достигнет показателя по их росту к уровню прошлого года, то для него будут созданы более благоприятные условия по увеличению, сохранению или незначительному снижению объемов дотаций, чем при недостижении этого показателя».

Согласно документу, для субъектов РФ, у которых уровень бюджетной обеспеченности составляет до 85% и при этом выполнены обязательства, дотации на следующий год могут быть либо увеличены (с учетом ограничений рост составит не более 12% — за исключением некоторых случаев), либо как минимум не снижены. Регионы с более высоким показателем обеспеченности ждет либо увеличение дотации, либо (при ее сокращении) выделение 75% от текущих объемов. При невыполнении же обязательств дотации могут вырасти максимум на прогнозируемый уровень инфляции, а при их сокращении не будут действовать ограничения на снижение.

Руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова отмечает, что вокруг расчета дотаций «часто велись дискуссии».

По ее словам, важно, чтобы сама идея дотаций, обеспечивающих всем жителям равные возможности по получению бюджетных услуг, сохранялась независимо от того, достигнуты ли руководством региона социально-экономические или фискальные цели. Гендиректор Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко полагает, что инициатива должна «дополнительно мотивировать проводить эффективную экономическую политику, но может иметь и обратный эффект — в турбулентных условиях от региона зависит далеко не так много». С учетом того что дотации обеспечивают более равный уровень соцгарантий и госуслуг для населения разных регионов, справедливо, по его мнению, «разделение выравнивающих трансфертов и стимулирующих».

Директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский отмечает, что проблема дестимулирующей роли дотаций обсуждается давно — если в регионе системно повышаются налоговые поступления, рано или поздно это приводит к сокращению дотаций. Проект, полагает он, направлен на устранение этой проблемы, но может усложнить распределение дотаций. Само появление соглашений об обязательствах, полагает Дмитрий Землянский, «вызывает вопросы» — и включение «санкций» за их несоблюдение, например, о наращивании доходов, которые зависят и от конъюнктуры, «ослабит идеологическую роль дотаций как ресурса повышения бюджетной самостоятельности регионов».

Евгения Крючкова