Ваттчасный случай экспорта

В условиях сокращения поставок в Китай все более значимым покупателем электроэнергии из России становится Казахстан. В январе—марте поставки в республику выросли на 29% год к году, до 977,2 млн кВт•ч, что составило почти 50% всего экспорта из РФ. Аналитики ждут продолжения тенденции, указывая на дефицит электроэнергии в Казахстане из-за роста потребления и износа генерирующих мощностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Экспорт электроэнергии из России в Казахстан в январе—марте вырос на 29% год к году, до 977,2 млн кВт•ч, следует из данных Минэнерго республики и местной таможенной статистики. По данным «Интер РАО» (монопольный российский экспортер электроэнергии), в первом квартале РФ экспортировала 2,065 млрд кВт•ч. Таким образом, на Казахстан пришлась почти половина всех поставок.

В Минэнерго Казахстана “Ъ” уточнили, что максимальный объем поставки в 354 млн кВт•ч был в январе, а к марту показатель снизился до 280 млн кВт•ч.

Рост коммерческого экспорта электроэнергии из России в Казахстан наблюдается с июля прошлого года, когда в республике началась продажа электроэнергии на централизованных торгах (см. “Ъ” от 4 апреля). Кроме того, теперь между РФ и Казахстаном действует соглашение о параллельной работе энергосистем, которое регулирует в том числе коммерческие отношения с «Интер РАО». Казахстан обязан планировать покупку электроэнергии из РФ на следующий день, а поставка сверхплановых объемов обходится дороже. В первом квартале текущего года Казахстан купил сверх плана 607 млн кВт•ч, или около 62% от всех поставок из России.

Общее потребление в Казахстане за первый квартал текущего года превысило 32,2 млрд кВт•ч, то есть республика покрыла поставками из России около 3% спроса, подсчитали аналитики «СКМ Маркет Предиктор». По их оценкам, средняя стоимость поставки электроэнергии из РФ в Казахстан сверх плана составила 20,2 тенге (около 4,2 руб.) за 1 кВт•ч в январе, 16 тенге (3,3 руб.) — в феврале и 14,8 тенге (3 руб.) — в марте. Цена поставки из РФ сверх плана в январе и феврале была выше среднемесячной цены оптовой электроэнергии внутри Казахстана, но в марте внутренняя цена превысила стоимость закупки из России.

Совокупный объем рынка электроэнергии Казахстана в денежном выражении за первый квартал в «СКМ Маркет Предиктор» оценивают в 502 млрд тенге (103 млрд руб.). В «Интер РАО» отмечали, что выручка компании от всего экспорта в первом квартале выросла на 29,1%, до 6,8 млрд руб., прежде всего за счет поставок в Казахстан.

Александра Панина, представитель ПАО «Интер РАО», 27 марта: «По Китаю идет снижение по январю—февралю на 75%, потому что самая крупная линия находится в выключенном состоянии. Это самый неблагоприятный фактор. И он может остаться еще на длительное время».

Как сообщали в «Интер РАО», общий объем экспорта электроэнергии из России за три месяца сократился на 20,2% год к году в том числе из-за снижения поставок в Китай. За январь—март экспорт электроэнергии из РФ в КНР сократился почти на 76% год к году, до 238,4 млн кВт•ч, следует из данных китайской таможенной статистики. Стоимость поставок сократилась на 96% год к году, до $11 млн. Поставки в Китай падают с лета 2023 года из-за энергодефицита на Дальнем Востоке. С ноября прошлого года прекратились поставки по самой крупной ЛЭП 500 кВ, остановленные из-за роста внутреннего спроса на Дальнем Востоке, низкой водности и аварий на ТЭС. По итогам 2023 года РФ экспортировала в Китай 3,1 млрд кВт•ч после рекордных 4,7 млрд кВт•ч в 2022 году.

Перспективы возобновления экспорта по ЛЭП 500 кВ неясны. В конце апреля глава Минэнерго Николай Шульгинов говорил, что не исключает восстановления поставок в КНР ближе к осени. «На Дальнем Востоке обычно паводок более мощный традиционно в августе—сентябре, большие дожди идут. Возможно, на какой-то период будет восстановление»,— цитировал ТАСС господина Шульгинова.

Казахстан может стать новым основным крупным рынком сбыта электроэнергии для России, говорит Сергей Роженко из Kept. По его словам, в республике, как и на Дальнем Востоке, сложился структурный дефицит электроэнергии, связанный как с ростом внутреннего энергопотребления, так и с износом и выбытием генерирующих мощностей. Казахстан в части дефицита в несколько гигаватт «опережает» российский Дальний Восток, где пик дефицита прогнозируется на вторую половину 2020-х годов, указывает господин Роженко. В этом контексте, продолжает аналитик, все выглядит логично: «Растет экспорт в Казахстан из Сибири и Урала, и остается все меньше энергии, чтобы поставлять в Китай, так как эти поставки осуществляются из энергосистемы Востока».

Полина Смертина; Александр Константинов, Астана