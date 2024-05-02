Мировой экономике добавили роста

Мировая экономика может вырасти на 3,1% в 2024 году и на 3,2% в 2025-м, следует из майского прогноза ОЭСР. В феврале в организации прогнозировали меньший рост — на 2,9% и 3% соответственно. Улучшение оценок объяснено в том числе оживлением деловой активности и улучшением настроений в частном секторе. Осторожный оптимизм ОЭСР подкрепляется устойчивостью роста ВВП в США и Китае. Впрочем, аналитики ОЭСР говорят и о возможном замедлении темпов снижения инфляции в крупнейших экономиках, из-за которого центробанки могут придерживаться жесткой ДКП дольше, чем предполагалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разгрузка контейнеровоза в порту Шанхая (КНР)

Фото: Aly Song / Reuters Разгрузка контейнеровоза в порту Шанхая (КНР)

Фото: Aly Song / Reuters

ОЭСР улучшила прогноз роста мировой экономики: до 3,1% в 2024 году (с 2,9% в февральском докладе организации) и 3,2% — в 2025-м (с 3%). Это объясняется тем, что, хотя отложенный эффект жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) развитых стран продолжает влиять на деловую активность, часть соответствующих индикаторов с начала этого года демонстрируют рост. Например, значение промышленного PMI в США с января остается выше отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от ее сжатия. Выше этого порога в последние месяцы и показатели PMI сферы услуг зоны евро (подробнее см. “Ъ” от 24 апреля).

Вклад в пересмотр прогноза роста мировой экономики внесло и улучшение настроений в частном секторе, поясняют в ОЭСР.

По странам пересмотрен, в частности, прогноз для США: теперь предполагается, что рост ВВП этой страны в 2024 году составит 2,6% (в феврале ожидалось 2,1%), в 2025-м — 1,8% (1,7%). В докладе поясняется, что экономика США «адаптируется к повышению стоимости заимствований». Отметим, что это фиксируют и в ФРС: состояние экономики США регулятор называет «сильным», подчеркивая, что экономическая активность расширяется «значительными темпами» (см. “Ъ” от 2 мая).

Устойчивым в ОЭСР считают и рост экономики Китая. Аналитики полагают, что благодаря налогово-бюджетным стимулам (см. “Ъ” от 6 марта) и расширению экспорта ВВП страны вырастет на 4,9% (прошлая оценка — 4,7%, официальная цель — 5%) в 2024 году и на 4,5% — в 2025-м.

Несколько улучшены оценки и для зоны евро: экономика макрорегиона может вырасти на 0,7% в 2024 году и на 1,5% в 2025-м (в феврале прогнозировался рост на 0,6% и 1,3% соответственно). Отметим, первая оценка ВВП зоны евро в первом квартале года, данная Евростатом на этой неделе, оказалась лучше ожиданий. Рост, впрочем, остался сдержанным: в квартальном выражении он составил 0,3% (минус 0,1% в четвертом квартале 2023 года), в годовом — 0,4% (0,1%). Самый же активный рост среди крупнейших экономик в этом году, как ожидают в ОЭСР, покажут Индия (6,6%) и Индонезия (5,1%).

Одним из существенных рисков в майском докладе организации названо возможное замедление темпов снижения инфляции в развитых странах.

При таком сценарии регуляторы могут оставлять ставки на высоком уровне дольше, чем ожидалось. На фоне последних данных об инфляции опасения аналитиков беспочвенными не выглядят. Так, в еврозоне показатель перестал снижаться: инфляция в апреле, как и в марте, составила 2,4%. В США же годовая инфляция в марте ускорилась — до 3,5% с 3,2% в феврале, из-за такого отклонения показателя от «устойчивого движения» к целевым 2% ФРС, по всей видимости, готова отложить смягчение ДКП до ноября.

Кристина Боровикова