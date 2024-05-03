По неустойке вольно

Стремление депутатов Госдумы запретить судам неограниченно снижать размер неустоек, выплачиваемых отказавшимся от покупок потребителям, наткнулось на противодействие бизнеса, опасающегося роста злоупотреблений. Возвращающие товары покупатели могут сознательно затягивать разбирательства, добиваясь взыскания стоимости дорогих покупок в двух-трехкратном размере. Но и суды нередко необоснованно встают на сторону продавца, сокращая размер законных неустоек в два-пять раз, возражают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; объединяет в том числе крупные маркетплейсы) главе комитета Госдумы по законодательству Павлу Крашенинникову с просьбой подключить ее к работе над законопроектом, ограничивающим возможность судов снижать определенный законом размер неустоек при отказе от покупки. Бизнес-сообщество против поправок: они могут увеличить число мошенничеств и дестабилизировать бизнес из-за непредсказуемых рисков, указывается в обращении. Представитель господина Крашенинникова на вопросы “Ъ” не ответил.

Закон «О защите прав потребителей» отводит продавцу десять дней на возврат средств в случае отказа от покупки. Но речь может идти только о подаче заявления, физически товар может быть не возвращен, поясняют в АКИТ. Если срок нарушен, в суде можно взыскать неустойку в размере 0,5–1% от стоимости товара за каждый день просрочки.

В АКИТ говорят о случаях намеренного затягивания процесса, направленных на увеличение суммы взыскания иногда вдвое-втрое больше стоимости товара. Практика создает сложности как для онлайн-, так и для офлайн-розницы, продающей дорогие товары, считают в ассоциации.

Законопроект об ограничении полномочий судов по уменьшению законной неустойки в марте в Госдуму внесли депутаты Михаил Матвеев, Сергей Обухов и Ренат Сулейманов. Документ предполагает, что за судами останется право сокращать выплаты лишь до размера, установленного законом. Сейчас ограничения нет. Случаи сознательного сокращения неустойки судами, даже в случае немотивированного ходатайства предпринимателя, нередки, замечает юрист практики разрешения споров «Косенков и Суворов» Артем Макаров. Адвокат «Лобутев и партнеры» Елена Сагайдачная добавляет, что неустойку, установленную в законе, снижают в два-пять раз.

Михаил Матвеев пояснил “Ъ”, что его инициатива продиктована ситуацией в долевом строительстве, где застройщики нередко добиваются сокращения неустойки до меньшего размера, чем определено законодательством. Эти случаи депутат Госдумы считает нарушением прав потребителей. В случае принятия законопроекта финансовая нагрузка увеличится не только на участников рынков торговли и строительства, но и автодилеров, говорит заведующий бюро «Де-юре» Никита Филиппов.

Собеседник “Ъ” на рынке электроники и бытовой техники уверен, что предложенная мера приведет к росту расходов ритейлеров на неустойки вдвое-втрое, стимулируя потребителей злоупотреблять правом.

Директор департамента электронной коммерции «Марвел-Дистрибуции» (развивает сеть «Всесмарт») Николай Федяев говорит, что сталкивается с возвратом 1% товаров, не менее 10% случаев предполагают злоупотребления. Артем Макаров говорит, что есть группа потребителей, стремящихся получить положенное по закону, а есть те, кого представляют организации, выстраивающие защиту прав покупателей во вред предпринимателям.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев называет злоупотребления покупателями своими правами серьезной проблемой в ритейле. По данным управления судебного департамента при Верховном суде, в пользу потребителей в 2000–2022 годах взыскано около 65 млрд руб. «Образовались группы, помогающие людям получать компенсации за товары якобы с производственными недостатками, умышленно выводимые ими из строя»,— поясняет господин Караваев. Он говорит, что АКОРТ в марте обращалась в правительство РФ с просьбой ограничить сумму неустойки общей ценой товара, подразумевающей отчисление 50% в пользу государства.

Артем Макаров сомневается, что новый проект закона решит проблему. По его мнению, адекватной мерой может стать гибкое регулирование, позволяющее принимать решение с учетом обстоятельств. Но инициативу депутатов поддерживает Елена Сагайдачная: «Отсутствие четких критериев приводит к фактическому уклонению недобросовестных производителей и продавцов от ответственности». Никита Филиппов не исключает, что поправки к законодательству смогут мотивировать предпринимателей быть более ответственными и не доводить спор до суда.

Александра Мерцалова, Анна Занина, Тимофей Корнев