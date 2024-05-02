Без меня меня мирили

Власти Швейцарии в четверг раскрыли подробности о международной конференции по Украине, которую они собираются провести в июне: на нее приглашены 160 делегаций, перед которыми будет поставлена задача выработать «дорожную карту» к урегулированию конфликта, основанную в том числе на украинской «формуле мира». Россию на мероприятие не позвали. При этом инициатор созыва встречи — Украина и ее организатор — Швейцария назвали совершенно разные причины того, почему российской делегации не было направлено приглашение. Впрочем, российские официальные лица ранее неоднократно подчеркивали, что в любом случае не стали бы участвовать в этом мероприятии, поскольку оно созывается для предъявления ультиматума России. Вот и в четверг в Кремле отметили, что не понимают смысла этой конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Откликнувшись на просьбу Киева, Швейцария готовится 15–16 июня принять мирную конференцию по Украине, для участия в которой приглашены президенты и главы правительств из более чем 100 стран мира

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Откликнувшись на просьбу Киева, Швейцария готовится 15–16 июня принять мирную конференцию по Украине, для участия в которой приглашены президенты и главы правительств из более чем 100 стран мира

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Основа для мирного процесса»

МИД Швейцарии в четверг опубликовал подробную информацию о мирной конференции по Украине, которая была в общих словах анонсирована в январе этого года. Мероприятие, за организацию которого власти Швейцарии взялись по просьбе Украины, состоится 15–16 июня в Бюргенштоке близ города Люцерна. «Цель встречи на уровне глав государств и правительств — выработать общее понимание возможного пути к справедливому и прочному миру на Украине. Это должно стать основой для мирного процесса»,— говорится в сообщении на сайте швейцарского внешнеполитического ведомства.

Программа конференции, как следует из коммюнике, пока еще только разрабатывается. Ожидается, что саммит продлится чуть больше суток и будет состоять как из пленарных дискуссий в присутствии всех глав делегаций, так и из обсуждения различных тем в более узких форматах. Окончательный список участников станет известен лишь незадолго до конференции.

Пока же объявлено, что власти Швейцарии пригласили на нее более 160 делегаций из разных стран и международных организаций (таких как ООН, ОБСЕ, Совет Европы). Приглашения также были направлены папе римскому и патриарху Константинопольскому.

«Россия на данном этапе не была приглашена (на встречу.— “Ъ”)»,— говорится в сообщении. А далее поясняется почему: «Швейцария всегда демонстрировала готовность направить России приглашение на эту конференцию. Однако власти РФ неоднократно — в том числе публично — заявляли, что не заинтересованы в участии в этой первой конференции». В дальнейшем же Россия, по мнению швейцарской стороны, «должна быть вовлечена в мирный процесс». «Без России он немыслим»,— говорится в документе.

А пока всем участникам конференции предлагается «высказать идеи и представления о справедливом и долгосрочном мире на Украине». Мероприятие, как уточняется в коммюнике, будет опираться «на дискуссии последних месяцев, в частности на украинскую "формулу мира" и другие мирные предложения, основанные на Уставе ООН и базовых принципах международного права». Общая цель конференции — «стимулировать будущий мирный процесс». «Для достижения этой цели она должна стать платформой для диалога о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины на основе международного права и Устава ООН, способствовать выработке общего понимания возможных рамок для достижения этой цели, внести вклад в разработку "дорожной карты" для вовлечения обеих сторон в будущий мирный процесс»,— описывают смысл мероприятия его организаторы.

«Первый инаугурационный саммит мира»

Президент Украины Владимир Зеленский 28 апреля заявил, что на конференции, которую он назвал «первым инаугурационным саммитом мира», будут представители всех континентов. «Наша команда сейчас, а вместе с ней и команды ключевых партнеров работают, чтобы саммит стал по-настоящему глобальным. Точно можем сказать: все континенты будут представлены — разные части света, разные взгляды на глобальное развитие»,— заявил он в видеообращении, не уточнив, делегации каких государств уже подтвердили участие во встрече.

В интервью французскому блогеру Гуго Траверу, записанном 17 апреля, Владимир Зеленский предположил, что в мероприятии примет участие «более 80 стран».

При этом он рассказал, что украинская сторона представит на рассмотрение участников встречи некий документ, отражающий ее видение мирного урегулирования, который им будет предложено согласовать.

«Если весь мир договорится, что это справедливо, потом мы найдем формат, как сделать так, чтобы на это пошла Россия. Я в этом уверен, что будут сильные страны, способные додавить политически Российскую Федерацию»,— отметил он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном в четверг интервью изданию Foreign Policy также дал понять, что, с точки зрения Киева, на июньском мероприятии российской делегации быть не должно. «Мы считаем, что нет смысла сажать Россию за стол переговоров, если нет гарантий, что она будет действовать добросовестно»,— заявил он. По его мнению, есть «только два способа» добиться этого результата. «Первый — это успех на поле боя, а второй — создание коалиции стран, которые разделяют одни и те же принципы и подходы. Именно поэтому в предстоящем саммите не предполагается участие России. Потому что цель этого саммита — объединить страны, разделяющие принципы и подходы, на основе которых они будут строить дальнейшие действия»,— развил свою мысль Дмитрий Кулеба. После этого, как отметил он далее, «может состояться общение с Россией, и она может стать частью переговоров». «В конце концов, нельзя положить конец войне без обеих сторон»,— заключил он.

Из комментариев официальных лиц Украины, таким образом, следует, что украинские власти и не хотели бы видеть Россию среди участников предстоящей конференции, в то время как в МИД Швейцарии тот факт, что Россию не пригласили, объяснили тем, что российские официальные лица сами заранее отказались от участия в этой встрече.

Напомним, Владимир Зеленский в октябре 2022 года — после вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ — подписал указ с констатацией невозможности ведения мирных переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Власти РФ ранее неоднократно говорили об открытости к переговорам с Украиной, но не на основе десяти пунктов «формулы мира» Владимира Зеленского, подразумевающей среди прочего возвращение украинских границ к ситуации 1991 года и вывод российских войск с территорий, которые в Киеве считают украинскими.

«Паноптикум»

К предстоящей конференции в Швейцарии в Москве относятся крайне скептически, в том числе и потому, что в ее основу должна лечь украинская «формула мира». «Мы не понимаем, что это за веха, эта мирная конференция. О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, о какой результативности можно говорить без участия России? Это совершенно невозможно»,— заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его оценке, эта инициатива явно «не настроена на результат».

11 апреля идею проведения в Швейцарии мирной конференции по Украине прокомментировал и Владимир Путин. «Нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего, и в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. Поскольку мы туда не едем — это уже вообще паноптикум какой-то,— говорят, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашали, а говорят, что мы отказываемся,— заявил президент РФ на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.— Было бы смешно, если бы не было так грустно. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы — за (переговоры.— “Ъ”). Только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые не имеют ничего общего с действительностью».

25 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «вопреки обещаниям Запада на созываемой в Швейцарии “мирной конференции” никто не собирается учитывать инициативы других стран, а тем более разбираться в первопричинах украинского кризиса». «Цель устроителей подобных “форумов” — не достичь мира, а путем обмана, махинаций, подтасовок сколотить на базе “формулы” Зеленского антироссийскую коалицию и предъявить России коллективный ультиматум»,— отметила она на брифинге для СМИ. По словам Марии Захаровой, это «фактически подтвердил» сам Владимир Зеленский, отметив необходимость достижения по итогам швейцарской «конференции» неких договоренностей, которые позволили бы «политически додавить Россию».

«Вновь хотели бы подчеркнуть, что “формула” Зеленского и направленные на ее продвижение мероприятия не приближают мир, а способствуют затягиванию боевых действий, формированию и закреплению у киевского режима ощущения абсолютной вседозволенности, накачки его вооружениями для проведения очередных террористических акций,— заявила Мария Захарова. И добавила: — Без участия России и учета наших интересов, особенно в сфере безопасности, какие-либо дискуссии об урегулировании украинского кризиса бесперспективны».

В четверг вечером Мария Захарова сделала дополнительное заявление по этой теме. Среди прочего она подчеркнула, что Швейцария не может служить площадкой для диалога по урегулированию. «Эта страна утратила свой нейтральный статус — способность быть посредником. Она встала на сторону киевского режима, активно его поддерживает, занимает антироссийскую позицию, вводит против нас санкции, принимает стратегии, исключающие Россию из системы европейской безопасности»,— отметила она.

Россия, по словам Марии Захаровой, «не будет участвовать в швейцарских "саммитах" ни на первом, ни на последующих этапах, вне зависимости от того, получит приглашение или нет». «Призываем также наших партнеров из стран Мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в таких форумах, чтобы не дать втянуть себя в очередные антироссийские провокации Киева и Запада, которые нацелены не на мир, а на продолжение противостояния с Россией»,— заключила представитель МИД РФ.

Елена Черненко