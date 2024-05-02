Программного обеспечения хватило для ареста

Как стало известно “Ъ”, Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего проректора по информационным технологиям Регионального финансово-экономического института Станислава Лахтина, а также совладельца компании «Цифровая экспертиза» Максима Александрова. Они стали новыми фигурантами уголовного дела о хищении 43,7 млн руб. при выполнении государственного контракта, связанного с разработкой программного обеспечения для нужд спецсвязи Федеральной службы охраны (ФСО) России. Ранее в рамках этого расследования к уголовной ответственности был привлечен ряд руководящих сотрудников и специалистов ФГУП ФСО «НТЦ "Система"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Басманный суд столицы заочно рассмотрел ходатайства СКР об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему проректору по информационным технологиям Регионального финансово-экономического института кандидата экономических наук Станислава Лахтина, а также его партнера по бизнесу, совладельца компании «Цифровая экспертиза» Максима Александрова. Эта фирма располагается в подмосковной Дубне и занимается разработкой программного обеспечения. Обоим незадолго до обращения в суд следствие также заочно предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В суде, поддерживая свои ходатайства, представитель СКР привел стандартные для таких случаев доводы. Он указал, что фигуранты скрываются от следствия, а оставаясь на свободе, они могут продолжить заниматься преступной деятельностью, уничтожить доказательства по делу или оказать давление на свидетелей. Защита, в свою очередь, настаивала, что аргументы следствия не подтверждены доказательствами, и просила о более мягкой мере пресечения. Суд, однако, согласился с правоохранителями, и арест обоих обвиняемых санкционировал. Судебное решение вступит в силу с момента задержания фигурантов на территории России или их экстрадиции в РФ из другого государства.

Заочно арестованные научный работник и предприниматель, по данным “Ъ”, стали новыми фигурантами уголовного дела о хищении бюджетных средств при выполнении госконтракта на проведение работ в интересах службы спецсвязи, входящей в Федеральную службу охраны.

Главное следственное управление СКР выясняет обстоятельства хищения бюджетных средств с 24 августа 2022 года. Уже 25 августа, на следующий день после возбуждения дела, были задержаны гендиректор ФГУП ФСО «НТЦ "Система"» Павел Нащекин, его заместитель Александр Попов и руководитель проектов, начальник лаборатории НТЦ Станислав Глазов, считающийся одним из ведущих российских специалистов в области информационных технологий и цифровизации. Вскоре оперативники задержали советника директора ФГУП ФСО Анатолия Русанова, главного бухгалтера предприятия Юрия Миронова и ведущего специалиста управления правовой информатизации Спецсвязи ФСО Владимира Верховодова. Всем им было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, а 26 августа 2022 года Басманный суд отправил их в СИЗО. Год спустя мера пресечения обвиняемым была изменена — решением того же райсуда они были переведены под домашний арест. Интересно, что смягчение меры пресечения почти совпало по времени с ужесточением квалификации действий трех руководящих сотрудников ФГУПа — господ Нащекина, Глазова и Попова: 6 июля 2023 года к обвинению в мошенничестве добавилась и особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По данным “Ъ”, в уголовном деле один эпизод, который относится к 2019–2020 годам. Речь идет о госконтракте на разработку и установление программного обеспечения для Службы спецвязи ФСО.

Как считает следствие, стоимость контракта была искусственно завышена, а сама программа оказалась нерабочей. Сумма ущерба, согласно подсчетам следствия, составляет 43,7 млн руб.

Потерпевшими по делу признаны Служба спецсвязи ФСО и ФГУП ФСО «НТЦ "Система"». При этом следствие считает, что фигуранты составляли организованную преступную группу с распределением ролей в совершении преступления, а ее участники использовали конспиративные методы общения. Также в материалах дела подчеркивается, что действия обвиняемых несут повышенную общественную опасность и подрывают авторитет Федеральной службы охраны. Также следствие отмечает, что обвиняемые — сотрудники ФГУПа «посягали на основы государственной власти и нарушали нормальную управленческую деятельность как службы спецсвязи ФСО, так и самого НТЦ "Система"», одновременно с этим деформируя «правосознание граждан».

Созданное в 1992 году ФГУП ФСО «НТЦ "Система"» занимается информационно-правовым обеспечением деятельности федеральных органов власти. Центр исполняет функции головной организации по реализации программы правовой информатизации России, специализируясь на создании и ведении центрального интегрированного банка правовой информации. Для этого НТЦ была создана и запущена информационно-правовая система «Законодательство России», а также официальный интернет-портал правовой информации. Центр также выполняет задачи по развитию государственной системы правовой информации, внедряя информационные технологии и электронную документацию на всех этапах правового акта, от подготовки его проекта до официального опубликования и применения.

Владислав Трифонов