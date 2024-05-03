Претенденты на сентябрь

Первый этап предварительного голосования по отбору кандидатов «Единой России» (ЕР) на сентябрьские выборы в законодательные собрания 13 субъектов подходит к концу. Как сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, заявки на участие в праймериз будут приниматься до 8 мая включительно. “Ъ” изучил списки «кандидатов в кандидаты» и выяснил, сколько среди них Героев России и где выстроилась наибольшая очередь из желающих побороться за мандат от партии власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самыми конкурентными обещают стать праймериз единороссов в Москве (на фото — выборы в Мосгордуму 2019 года)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Самыми конкурентными обещают стать праймериз единороссов в Москве (на фото — выборы в Мосгордуму 2019 года)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Наиболее конкурентное предварительное голосование ЕР пройдет в Москве. По данным официального сайта праймериз, на вечер 1 мая там зарегистрировались 360 «кандидатов в кандидаты».

Всего в Мосгордуме (МГД) 45 депутатов, избираемых по мажоритарной системе, таким образом, конкурс составляет 8 претендентов на место.

Больше всего — 14 человек — заявились в округе №8, куда входят Беговой, Савеловский и Тимирязевский районы столицы, а также часть Бескудниковского. Фактически это бывший округ №9, из которого исключили Хорошевский район (новую нарезку МГД приняла в декабре 2023 года). Сейчас эту территорию представляет внефракционный вице-спикер МГД Андрей Медведев. Он также заявился на праймериз ЕР.

Столько же выдвиженцев зарегистрировалось в округе №44 (в текущем созыве — районы Якиманка, Замоскворечье и Таганский, в будущем — вместе с Хамовниками), который сейчас представляет исключенная из КПРФ Елена Шувалова. Если она будет вновь баллотироваться в МГД, то конкуренцию ей может составить главврач поликлиники №3 и член фракции ЕР в МГД Елена Самышина, которая, судя по сайту праймериз, готовится сменить парламентскую «прописку» — сейчас она представляет округ №28, который в новом созыве получит №27.

Всего в столичных праймериз примут участие не менее 15 из 20 действующих депутатов-единороссов (75%), в том числе спикер МГД Алексей Шапошников (в текущем созыве округ №12, в новом — №11), глава фракции ЕР Степан Орлов (№27 и 26 соответственно), а также вице-спикер Совета федерации Инна Святенко (№22 и 21; Москва является единственным регионом, чей сенатор совмещает работу в заксобрании и верхней палате). Кроме того, в предварительном голосовании ЕР поучаствуют члены депутатского объединения «Моя Москва» Валерий Головченко (№39 и 37) и Наталия Метлина (№35 и 33).

Не заявились пока на праймериз депутаты Игорь Бускин (сейчас округ №13, будет №12), на чей мандат, вероятно, претендует участвующий в праймериз директор ГБУ «Московский дом общественных организаций» Алексей Лисовенко; Елена Кац, чей округ №19 в новом созыве будет фактически разделен между округами №16, 17 и 18; Маргарита Русецкая, представляющая округ №30, одна часть которого отойдет округу №28 (там в предварительном голосовании участвует депутат Олег Артемьев), а другая — округу №29 (фаворит пока не очевиден); Ольга Шарапова, чей округ №36 будет разделен между округами №34 и 35 (там в праймериз, соответственно, участвуют глава района Черемушки Денис Беспалов и директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович); и, наконец, Александр Щитов, который представляет округ №26 (в новом созыве — №25, фаворит на праймериз пока не очевиден).

Среди известных персон, претендующих на мандаты МГД от ЕР, значатся также сын певца Олега Газманова Родион, заявившийся в округе №39 (образован на стыке «старых» округов №38, 40 и 42, сейчас их представляют единороссы Александр Козлов и Елена Батышева, а также Екатерина Енгалычева из КПРФ); летчик-космонавт, Герой России Антон Шкаплеров, который попробует силы в округе №3 (образован на стыке «старых» округов №2 и 3, «занятых» коммунистом Дмитрием Локтевым и эсером Александром Соловьевым); а также директор Московского зоопарка Светлана Акулова, претендующая на округ №43 (образован на стыке «старых» округов №43 и 5, сейчас их представляют «яблочник» Сергей Митрохин и член «Моей Москвы» Роман Бабаян).

Помимо МГД в сентябре будут избраны новые созывы законодательных собраний Республики Алтай, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Татарстана, Тувы, Крыма, Севастополя, Хабаровского края, а также Брянской, Волгоградской и Тульской областей.

Судя по сайту праймериз, самая серьезная «перезагрузка» может ожидать фракцию ЕР в Госсовете Марий Эл, поскольку из 35 действующих единороссов в предварительном голосовании по состоянию на вечер 1 мая участвуют только 20 (57%). Более того, в списках не значатся спикер парламента Анатолий Смирнов и глава фракции ЕР Владимир Мухин: будут ли они баллотироваться на новый срок, пока неизвестно.

Также не заявились на праймериз председатели парламентов Крыма и Брянской области Владимир Константинов и Валентин Суббот. Однако источники “Ъ” в этих регионах уверяют, что оба единоросса еще успеют подать документы. Среди действующих сенаторов от перечисленных выше заксобраний “Ъ” не обнаружил на сайте праймериз только представителя Севастополя Сергея Колбина, но собеседники в городской ячейке ЕР не сомневаются, что и он вскоре зарегистрируется. Наконец, в предварительном голосовании не участвуют спикер законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова и сенатор от региона Сергей Безденежных, поскольку оба представляют оппозиционные партии — ЛДПР и «Справедливую Россию — За правду» соответственно.

Напомним, что Хабаровская дума на данный момент остается единственным региональным парламентом, где большинство мандатов контролирует оппозиция в лице ЛДПР. Фракция ЕР насчитывает лишь семь депутатов (всего их 36), из которых четверо намерены бороться за пролонгацию полномочий (57%). В то же время ЕР готовится взять реванш за поражение 2019 года, поэтому на предварительное голосование в крае заявились уже 226 «кандидатов в кандидаты» (конкурс — 6,3 человека на место). Среди них “Ъ” обнаружил высокопоставленных муниципалов (например, главу Хабаровского района Александра Яца и спикера райсовета Дмитрия Савченко, мэра Хабаровска Сергея Кравчука и депутатов гордумы Юрия Ягодина, Сергея Бочкарева и Тарона Григоряна), бывших чиновников (экс-министра культуры Александра Федосова и экс-омбудсмена по правам ребенка Викторию Трегубенко), а также известного хабаровского спортсмена, главу региональной федерации киокусинкай, а с недавних пор — участника СВО Всеволода Мохирева.

В остальных регионах “Ъ” также нашел участников СВО, пробующих силы в праймериз ЕР на выборах в заксобрания. Например, в Севастополе таких «кандидатов в кандидаты» сразу десять, в том числе Герой России, замкомандира батальона Роман Кулаков. В Туве в предварительном голосовании поучаствует Герой России, командир огнеметного взвода Чалым Чулдум-оол. А еще один Герой России, командир танка Т-80 «Алеша» Расим Баксиков, заявился на праймериз в Татарстане. Напомним, в этом году по решению ЕР результат всех участников СВО будет автоматически увеличен на 25%.

Добавим, что всего на праймериз ЕР заявились почти 3,1 тыс. «кандидатов в кандидаты», которые претендуют на 661 мандат в 13 региональных парламентах.

Таким образом, в среднем конкурс составляет 4,7 человека на место. Наименее конкурентная ситуация сложилась в Карачаево-Черкесии, где на 50 мандатов заявились 128 человек (конкурс — 2,6), в том числе 29 из 34 действующих членов фракции ЕР (85%).

В самой ЕР пока не спешат подводить итоги заявочной кампании. По словам замсекретаря генсовета партии Сергея Перминова, на текущий момент единороссы отмечают высокую активность молодых кандидатов, а также «значительную роль решительных, знающих свой маневр участников СВО». Он также напомнил, что праймериз проходят в более сжатые сроки, чем обычно, и в условиях «особого, требовательного внимания избирателей к кандидатам».

Андрей Прах, корсеть “Ъ”