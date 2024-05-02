Андрей Рублев лишил Мадрид чемпиона

Первым полуфиналистом Mutua Madrid Open — турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом €7,9 млн — стал россиянин Андрей Рублев. Эффектно обыграв в трех сетах чемпиона этого состязания предыдущих двух лет испанца Карлоса Алькараса, он одержал первую победу над соперником из первой тройки мирового рейтинга с ноября позапрошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев впервые за последние 18 месяцев одержал победу над соперником из первой тройки мирового рейтинга

Фото: Susana Vera / Reuters Андрей Рублев впервые за последние 18 месяцев одержал победу над соперником из первой тройки мирового рейтинга

Фото: Susana Vera / Reuters

Мадридский «мастерс» оказался для Андрея Рублева едва ли не самым важным турниром первых пяти месяцев нынешнего сезона. После скандала в Дубае, где россиянина за оскорбление линейного судьи подвергли дисквалификации, он на крупных состязаниях в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Барселоне выиграл всего один матч, потерпев четыре поражения подряд, потерял в рейтинге 1180 очков и опустился с пятого места на седьмое. Еще более существенным оказался регресс в классификации, учитывающей результаты этого года, по которой производится отбор на итоговый турнир в Турин. Там Рублев вообще выбыл из первой десятки, откатившись на 12-е место. То есть отступать дальше было уже некуда. Серьезный недобор рейтинговых очков нынешней весной мог роковым образом сказаться осенью, когда борьба за туринские путевки выйдет на финишную прямую.

Профессиональные теннисисты часто говорят, что в подобных случаях требуется немного удачи. Но со жребием Рублеву едва ли повезло. Возрастной аргентинец Факундо Багнис, а также находящиеся в самом соку испанец Алехандро Давидович-Фокина и голландец Таллон Грикспор, которым он на пути в четвертьфинал не отдал ни одной партии,— крепкие мастера, требующие к себе серьезного отношения. А дальше россиянина ждало противостояние с Карлосом Алькарасом, третьей ракеткой мира и мадридским триумфатором двух последних лет. И это испытание выглядело тяжелейшим, ведь единственный их предыдущий матч, проведенный шесть месяцев назад на Nitto ATP Finals, испанец выиграл за явным преимуществом, а соперников из первой тройки Рублев не побеждал полтора года, с тех пор как также в Турине в позапрошлом году совладал на групповом этапе с греком Стефаносом Циципасом.

Четвертьфинал против Алькараса проходил на следующий день после того, как 13-тысячная главная арена комплекса Сaja Magica очень тепло и трогательно простилась с Рафаэлем Надалем, проигравшим чеху Иржи Легечке в 1/8 финала и завершившим свои выступления на турнире, который он выигрывал рекордные пять раз. Алькарасу же во вторник пришлось преодолеть ожесточенное сопротивление немца Яна-Леннарда Штруффа, уступившего лишь на тай-брейке третьей партии после почти трех часов борьбы. Тем временем 20-летнего испанца вот уже несколько недель беспокоит травма предплечья, из-за которой ему приходится играть со специальным нарукавником на правой руке. Неудивительно, что в подтрибунном помещении перед выходом на корт против Рублева рукой Алькараса занимался его физиотерапевт.

Первый сет завершился в пользу испанца, однако по игре россиянин, которому не хватило чуть-чуть, чтобы реализовать свои шансы, ни в чем не уступал. Более того, вторая партия прошла уже с явным преимуществом Рублева. Он плотно и точно наносил удары с задней линии, успешно справлялся с фирменными укороченными Алькараса, которому, видимо, в связи с недомоганием немного не хватало чувства мяча, да и сам не стеснялся укорачивать. Но главным индикатором уверенности Рублева в собственных силах стали 90 процентов попадания первой подачи — великолепный показатель! В третьем сете он снизился до 80 процентов, но это не помешало россиянину сделать два брейка, в первом и пятом геймах, и одержать одну из самых эффектных побед в своей карьере — 4:6, 6:3, 6:2 — ровно за два часа.

А через некоторое время из Мадрида пришла другая неожиданная новость. Итальянец Янник Синнер, лидер по набранным очкам в этом сезоне, на следующий день после победы в трех партиях над россиянином Кареном Хачановым из-за травмы бедра снялся с турнира, отказавшись играть с Феликсом Оже-Альяссимом. Таким образом, канадец вышел в полуфинал, а его соперник определится в четверг по итогам вечерней встречи россиянина Даниила Медведева с Иржи Легечкой. Отказ Синнера от продолжения борьбы в Мадриде автоматически означает, что серб Новак Джокович сохранит за собой титул первой ракетки мира еще минимум месяц, до окончания Roland Garros.

Евгений Федяков