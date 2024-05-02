На чужой каравай

Опросив уже работающих респондентов, кадровый холдинг «Анкор» составил «карту» желаемого кросс-отраслевого перехода работников в другие сферы деятельности. Выяснилось, что в зависимости от нынешнего места работы от одной пятой до одной трети работников других секторов хотели бы устроиться на работу IT-сферу. Наибольшая доля таких желающих трудится сейчас в сферах науки и образования. Наименее же привлекательными для перехода названы такие отрасли экономики, как здравоохранение, ТЭК и машиностроение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часть работников науки и образования хотели бы переквалифицироваться в IT-специалистов, но, видимо, их шансы на это призрачны — айтишники покидать свою отрасль не собираются

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Часть работников науки и образования хотели бы переквалифицироваться в IT-специалистов, но, видимо, их шансы на это призрачны — айтишники покидать свою отрасль не собираются

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В российской IT-отрасли хотели бы работать от одной пятой до одной трети работников других секторов, что делает ее самой привлекательной сферой для кросс-отраслевого перехода, следует из результатов исследования компании «Анкор». Это исследование было проведено рекрутерами на базе опроса социологами «Ромира» 21 тыс. респондентов, 80% которых заняты в реальном секторе экономики.

Как выяснилось, самая большая доля из общего числа желающих перейти в IT-отрасль из нынешней сферы работы трудится в сфере науки и образования (35%). Также в число отраслей с большой долей «нелояльных» сотрудников входят креативные индустрии и спорт (34% и 33%), ТЭК и консалтинговые услуги (33% и 31%). Менее других в переходе в IT заинтересованы работники строительной сферы (19%) и розничной торговли (18%).

Что касается наименее привлекательных, с точки зрения респондентов, отраслей для перехода, то таковыми были названы здравоохранение, ТЭК и машиностроение.

Ожидаемо реже других респондентов об интересе к работе в других отраслях заявляли специалисты сектора «Информация и связь». Также не склонны к переходу работники финансовой сферы.

Если рассматривать желание сменить отрасль в привязке к нынешней специализации, то работники АПК больше, чем представители других сфер, интересуются карьерой в добывающем секторе и обработке, в автобизнесе и машиностроении. Работники индустрии гостеприимства интересуются сферой потребительских товаров, добывающей промышленности — транспортным сектором. Занятые в машиностроении выражают интерес к строительству, работники торговли — к финансам. Работающие в сфере производств и реализации потребительских товаров, в свою очередь, думают в переходе в сектор финансовых услуг, в строительную и транспортную сферы. Транспортников же интересуют автобизнес, добывающая промышленность и машиностроение.

В гендерном разрезе женщин в большей степени привлекает работа в индустрии гостеприимства и в финансах, а интерес мужчин сконцентрирован в промышленности (добыча и обработка), автобизнесе, машиностроении, транспортной сфере и АПК. Молодежь помимо сферы информации и связи интересуют автобизнес и розница. Представители старшей возрастной группы чаще других выражают заинтересованность в работе в транспортной сфере.

Отметим, что желанная для большинства IT-отрасль сейчас не испытывает заметной нехватки кадров, судя по информации о вакантных рабочих местах, которую компании сдают в Росстат.

Так, в секторе разработки компьютерного программного обеспечения в 2023 году «навес» вакансий над числом резюме составлял 5,2%, в категории «Деятельность в области информационных технологий» — 10%. Это заметно меньше чем, например, в гостинично-ресторанном бизнесе — 16,9% (см. “Ъ” от 23 апреля).

Эксперты отмечают, что повысить интерес соискателей к кросс-переходу в конкретную не вполне привлекательную отрасль возможно, но для этого предприятиям будет мало просто увеличивать свое зарплатное предложение. «Чтобы повысить интерес работников, компаниям из непривлекательных отраслей нужно развивать бренд работодателя. Конкретный "рецепт" для каждой организации будет свой: от пересмотра фонда оплаты труда до работы над атмосферой в коллективе,— отмечает директор по продажам и маркетингу компании "Анкор" Наталья Щербакова.— В целом компаниям нужно учиться слушать своих текущих и потенциальных сотрудников, исследовать их, понимать, что им нужно, и выстраивать конструктивный диалог». Как отмечает руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова, в случае, если компания относится к непривлекательному сектору, она может включить в программу продвижения не только свой собственный бренд, но и отрасль и даже основной регион ведения бизнеса. «Такие примеры уже есть — например, это делали "Росатом" и "Норникель"»,— говорит эксперт.

Анастасия Мануйлова