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Коммерсантъ FM
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ФРС продавила биткойн

Против крипторынка сыграли риторика и регулирование

Курс биткойна опустился до минимального значения за два месяца, пробив уровень $57 тыс. Эксперты считают, что причиной стала совокупность факторов, среди которых слабый интерес к новым спотовым ETF на биткойн и эфир в Гонконге, сохранение жесткой политики ФРС, а также регуляторное давление на отрасль в США. В ближайший месяц на крипторынке игра на понижение может продолжиться.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным Coinmarketcap, стоимость биткойна (BTC) в среду, 1 мая, впервые за два месяца опустилась ниже $57 тыс. В ходе торгов курс опускался до $56,55 тыс., минимального значения с 28 февраля. Причем снижение было довольно сильным — более 6%. За два дня котировки ведущей криптовалюты потеряли более 11%. Игра на понижение шла по всему рынку, другие ведущие криптовалюты потеряли за два дня 6–14%.

Эксперты указывают на несколько факторов, которые активизировали «медвежьи» настроения на рынке. Запуск торгов спотовыми BTC-ETF и Ethereum-ETF в Гонконге многие восприняли как сигнал к продаже (sell-the news), в основе которого предположения о том, что криптовалюта уже достигла локального максимума, полагает основатель TerraCrypto Никита Вассев. Ситуацию усугубил слабый, вопреки прогнозам, спрос на гонконгские инструменты, отмечает он.

Кроме того, ФРС пока не готова перейти к снижению ключевой процентной ставки. 1 мая завершилось двухдневное заседание американского регулятора (см. материал на стр. 1), и опасения участников рынка, что ФРС отложит планы по смягчению денежно-кредитной политики до лучших времен, когда инфляцию удастся взять под контроль, оправдались, отмечает коммерческий директор OKX Ленникс Лай. Вместе с тем смягчение позиции регулятора, по словам господина Вассева, могло бы повысить инвестиционную привлекательность высокорискованных активов, таких как криптовалюта.

Настроение участникам рынка подпортил и приговор основателю крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэну Чжао. Впрочем, бизнесмена приговорили лишь к четырем месяцам лишения свободы. На этом фоне эксперты указывают и на другие негативные действия властей в отношении индустрии. В частности, сооснователь BerezkaDAO и Weezy Роман Кауфман относит к факторам иск SEC к бирже Coinbase и к Uniswap, арест основателей кошелька Samurai.

Резкому снижению котировок способствуют и дополнительные факторы, такие как ожидаемая коррекция крипторынка после почти полугодового «бычьего» ралли. «Еще в конце октября 2023 года биткойн торговался по цене $28 тыс. Даже с учетом текущего "медвежьего" периода криптовалюта все еще приносит своим владельцам более 100% всего за шесть месяцев»,— указывает он.

Эксперты отмечают, что крипторынок движется достаточно яркими периодами. Цикличность связана с такими событиями, как халвинг, однако в 2024 году запуск спотовых биткойн-ETF перехватил у халвинга роль триггера к росту, считает Ленникс Лай. В ближайший месяц, по его оценке, рынок может оставаться во власти «медведей». Однако во второй половине 2024 года шансы на снижение ключевой ставки в США повышаются, а вместе с этим может усилиться аппетит инвесторов к рисковым активам, указывает он.

Биткойн оказался в зависимости от огромного количества переменных, многие из которых невозможно было предсказать, отметил господин Вассев. В том числе речь идет о спросе на спотовые BTC-ETF: его рост по аналогии с началом 2024 года может ускорить восстановление биткойна, поясняет эксперт. «Шок предложения на фоне халвинга, если опираться на исторические данные и статистику биржевых запасов BTC, может запустить криптовалюту к новым максимумам уже летом»,— считает господин Вассев.

Ксения Куликова

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