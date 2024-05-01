Ставку оставили на осень

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания в среду сохранила ставку на уровне 5,25–5,5%, но заметно изменила тон своего заявления. Регулятор отметил «нехватку прогресса» в борьбе с инфляцией в США после ускорения роста цен в марте. Состояние американской экономики ФРС по-прежнему характеризует как сильное, хотя опережающие данные и указывают на некоторое охлаждение потребительской активности и рынка труда в апреле. Ожидания аналитиков по ставке после публикации решения ФРС сдвинулись: теперь они считают возможным снижение ставки не ранее ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ФРС Джером Пауэлл

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Глава ФРС Джером Пауэлл

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам майского заседания в шестой раз подряд не изменил ставку, сохранив ее в диапазоне 5,25–5,5% годовых. Глава ФРС Джером Пауэлл по итогам заседания заявил, что данные по темпам роста цен оказались выше, чем ожидалось, поэтому достижение цели по инфляции потребует больше времени. При этом он затруднился оценить, является ли текущий уровень жесткости ДКП достаточным — это покажут поступающие данные, заметил он, назвав при этом повышение ставки маловероятным. Резкое охлаждение на рынке труда, по его словам, напротив, может спровоцировать смягчение политики.

Ключевым изменением в заявлении ФРС по итогам заседания стало появление фразы, фиксирующей, что «в последние месяцы отмечалось ослабление прогресса в движении к цели по инфляции в 2%».

Оценка состояния экономики США при этом была сохранена: экономическая активность по-прежнему расширяется «значительными темпами», прирост числа рабочих мест остается «сильным», а безработица — низкой. Формулировка о том, что риски достижения целей по занятости и инфляции сдвигаются в сторону лучшего баланса, осталась, но с оговоркой «за прошедший год». Для начала же снижения ставки ФРС потребуется уверенность, что инфляция приближается к цели в 2%.

Годовая инфляция в США в марте ускорилась с 3,2% до 3,5% (за вычетом энергии и продовольствия показатель остался без изменений — 3,8%), но месячные темпы прироста остались такими же, как и в феврале. Дефлятор потребительских расходов, который использует ФРС, в марте вырос на 0,3% (в годовом выражении темпы ускорились с 2,5% до 2,7%). За вычетом цен на продовольствие и энергию этот показатель также увеличился за месяц на 0,3%, а год к году — на 2,8%.

Изменение тональности заявления сдвинуло ожидания участников рынка касательно снижения ставки еще дальше «вправо» — уже к ноябрю (до объявления решения большинство аналитиков, хотя и с совсем небольшим перевесом, не исключало снижения ставки в сентябре).

При этом даже в декабре ожидается ставка на уровне 5–5,25% (то есть всего на четверть процентного пункта ниже, чем сейчас).

Обновленный на мартовском заседании ФРС точечный график с прогнозами участников комитета по ставке предусматривает ее снижение до уровня в 4,5–4,75% в этом году и до уровня ниже 4% — в следующем. Теперь собственный прогноз ФРС выглядит слишком оптимистичным.

Напомним, по итогам прошлого заседания ФРС пересмотрела прогноз по росту экономики США (он был повышен с 1,4% до 2,1% в этом году и с 1,8% до 2% — в 2025-м) и скорректировала — по базовой инфляции на этот год (с 2,4% до 2,6%). В первом квартале рост ВВП в годовом исчислении замедлился до 1,6% — данные оказались хуже прогнозов, в том числе из-за более слабого, чем в четвертом квартале, роста потребления (в годовом выражении к первому кварталу прошлого года рост составил 3%). Индикаторы потребительской уверенности указывают и на более слабую активность в апреле. Рынок труда также демонстрирует признаки долгожданного охлаждения — количество открытых вакансий в апреле сократилось на 325 тыс., до 8,5 млн. Показатель оказался лучше (в данном случае — слабее), чем ожидалось, при этом до средних значений рынку еще далеко.

В Capital Economics отмечают, что за последний месяц ожидания по траектории ставки сдвинулись, и ждут, что ФРС проявит осторожность и не будет реагировать слишком выраженно на последние макроданные, также регулятор не спешил воспринимать сигналы о более быстром падении цен во втором полугодии прошлого года. При этом за исключением компонентов, связанных с жильем, рост цен в США составляет 2,2% (дефлятора без волатильных компонентов — также 2,2%), замечают аналитики. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отмечает, что Комитет по открытым рынкам ФРС очень четко и недвусмысленно дал понять, что «целевой диапазон» процентных ставок снижать рано, пока инфляция не начнет уверенно приближаться к цели в 2%.

Татьяна Едовина