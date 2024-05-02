Бизнес-центр самоперестроился

Правительство Москвы, начавшее активную борьбу против незаконно построенных апарт-комплексов, добралось и до строящихся объектов. Через суд мэрия требует признать один из таких проектов, застройщик которого получил документы на создание бизнес-центра, самостроем. Доказать на данном этапе, что возводимый объект будет апарт-комплексом, сложно, предупреждают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Мэрия Москвы требует признать самовольной постройкой здание на Кастанаевской улице около метро «Филевский парк», где может возводиться комплекс апартаментов Fili Garden. Соответствующий иск в Арбитражный суд Москвы мэрия подала в марте к ООО «Специализированный застройщик "Фили Гарден"», следует из картотеки дел. Истец требует запретить продолжать стройку до приведения объекта в соответствие с видом разрешенного использования площадки и просил наложить обеспечительные меры, приостановив действие разрешения на строительство. В обеспечительных мерах суд отказал. Это определение мэрия обжалует в апелляции. Следующее заседание по делу назначено на 13 мая.

«Фили Гарден» возводит на Кастанаевской улице, 16, корпус 1, нежилое девятиэтажное здание на 11 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2025 года, указано на портале «Наш.Дом.РФ». Судя по фотографиям на портале, к апрелю 2024 года построено восемь этажей.

В департаменте городского имущества (ДГИ) Москвы пояснили “Ъ”, что проект нарушает утвержденные городом параметры застройки.

По градостроительному плану участка, где ведется строительство, там можно разместить объекты делового управления, то есть бизнес-центр. Но в ДГИ говорят, что застройщик реализует апарт-комплекс на 72 апартамента, ссылаясь на сайт проекта Fili Garden. В ДГИ добавили, что площадь объекта превышает допустимые для территории пределы, установленная мощность инженерных сетей не рассчитана на жилой комплекс, а прилегающая инфраструктура не предполагает обеспечение социальными учреждениями. В компании «Перспектива», в которую входит «Фили Гарден», комментарий не предоставили.

Подобное судебное давление — сравнительно новая практика, говорит управляющий партнер «Метриума» Руслан Сырцов. Он напоминает, что аналогичные иски власти Москвы уже подавали в отношении объектов на Вольной улице, а также в Дегтярном и Переведеновском переулках (см. “Ъ” от 26 января). Однако в этих случаях, в отличие от судебного дела с «Фили Гарден», речь шла об уже готовых объектах.

Управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров отмечает, что если в ближайшее время застройщику не удастся решить все возникшие вопросы, то с высокой вероятностью у мэрии получится приостановить строительство.

Хотя управляющий партнер юридической фирмы Nova Inc. Павел Желновод указывает, что на этапе строительства мэрии будет сложно доказать, что возводится именно апарт-комплекс, а не бизнес-центр согласно утвержденному проекту. Отказ суда в принятии обеспечительных мер — обнадеживающий фактор для застройщика, добавляет партнер практики «Недвижимость и строительство» юридической фирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максим Кузнеченков.

Как отмечает Руслан Сырцов, в судебном споре с «Фили Гарден» мэрия не привлекает госкомиссию, которая уполномочена действовать еще жестче и наделена даже правами на снос капитальных сооружений. По его мнению, это может говорить о том, что мэрия, борясь за соблюдение юридических норм, учитывает интересы предпринимателей, в то же время стремясь единичными исками стимулировать изменения на рынке в целом. Павел Желновод уверен, что борьба мэрии с такими объектами будет продолжаться до тех пор, пока понятие апартаментов не определят в федеральном законодательстве, чего не могут сделать уже много лет.

По данным «Метриума», в марте 2024 года объем предложения апартаментов на первичном рынке Москвы сократился на 19,9% год к году, до 8 тыс. лотов, спрос на апартаменты в начале года был выше прошлогоднего на 65,6%.

По данным участников рынка, в среднем в проектах с апартаментами цены на 15–20% ниже, чем в жилых комплексах, аналогичных по качеству, концепции и расположению.

Дарья Андрианова