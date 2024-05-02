Новые грани экспорта

Минфин намерен разрешить добывающим компаниям экспортировать партии алмазов с целью мониторинга цен. До изменений такое право было только у «Алмазювелирэкспорта», попавшего под санкции США. В результате таких сделок Минфин получает ценовую информацию, которая используется для расчета таможенных пошлин и НДПИ. По мнению экспертов, запрос о расширении списка экспортеров мог поступить от компаний-партнеров, которым некомфортно работать с санкционным юрлицом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Минфин предлагает расширить список организаций, которые могут заниматься экспортом необработанных алмазов и бриллиантов государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней и наделить алмазодобывающие компании полномочиями по реализации представительных партий необработанных природных алмазов. Об этом говорится в опубликованном на regulation.gov.ru проекте указа президента.

В пояснительной записке сказано, что сейчас эти полномочия возложены на «Алмазювелирэкспорт». Это решение принималось в 1992–1993 годах при передаче «Алмазювелирэкспорта» в ведение Минфина «в соответствии с действующим на тот период законодательством РФ и сложившимися условиями на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней».

Антон Силуанов, глава Минфина РФ, о влиянии санкций на алмазный рынок, 19 декабря 2023 года: «Доля Российской Федерации на этом рынке существенная, мы с De Beers делим примерно пополам этот объем. Спрос есть, будем искать другие рынки».

Как отмечает Минфин, продажа «Алмазювелирэкспортом» представительных партий алмазов на экспорт хотя и не является государственной функцией, но осуществляется для мониторинга цен мирового рынка, чтобы иметь актуальную ценовую информацию. Это, пишет Минфин, позволяет не допускать необъективного определения уровня цен и своевременно вносить информацию в прейскуранты. Прейскуранты используются таможенными органами для определения размера пошлин, Гохраном — при проведении аукционов и Минфином — при расчете НДПИ.

В Минфине, говорится в пояснительной записке, констатируют, что тенденции на рынке изменились, участники рынка адаптировались к внешним условиям, связанным с негативным влиянием санкционных ограничений, в том числе в части сбыта алмазов и бриллиантов.

Модель реализации алмазов и бриллиантов на экспорт добывающими компаниями по существу дублирует процедуры отбора и реализации представительных партий «Алмазювелирэкспортом».

В министерстве не считают, что есть риск необъективного определения уровня цен в силу значительного количества участников и заинтересованности субъектов добычи природных алмазов в реализации продукции по максимально возможным ценам. В Минфине и АЛРОСА не предоставили комментариев.

Документ опубликован в апреле, а в феврале этого года «Алмазювелирэкспорт» был включен в SDN-List. Санкции в отношении предприятия лишь дополняют масштабные ограничения, наложенные на российскую алмазодобывающую отрасль. Под блокирующими санкциями США находятся АЛРОСА и «АГД Даймондс». С 1 января начал действовать запрет на прямой импорт алмазов из РФ в ЕС. С 1 марта к провозу на рынки стран EC и G7 были запрещены российские алмазы от 1 карата, даже если они огранены в третьих странах. С 1 сентября вступит в силу запрет на импорт выращенных в лаборатории бриллиантов, ювелирных изделий и часов, содержащих российские бриллианты. На этом фоне Гохран впервые с 2012 года начал закупку алмазов АЛРОСА (cм. “Ъ” от 27 марта).

Скорее всего, поступил запрос от зарубежных контрагентов, которым некомфортно работать с санкционной компанией, полагает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Это своевременное решение, но ограничиваться перечнем добывающих компаний мало, так как они сами являются фигурантами санкционных списков. Необходимо допускать любые юрлица при условии их корректной аккредитации в Минфине, полагает эксперт: «Санкционный список будет расти, а значит, необходимо постоянно заменять допущенные к экспортным операциям юрлица».

Евгений Зайнуллин