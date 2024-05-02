Вчера не навсегда

Прошлая, рабочая еще, длинная неделя была богата на развлекательные события, а ее главное потрясение — арест замминистра обороны Тимура Иванова — основательно встряхнуло и фигурантов светских хроник. Все-таки его бесспорно можно считать героем «Татлера». Впервые на страницах издания он появился в 2008 году, причем описание было ярким даже по глянцевым меркам: «Белые тугие плавки DSquared2 с черной молнией, гавайская рубаха, бронзовый загар — вице-президент "Атомстройэкспорта" Тимур Иванов встречает съемочную группу Tatler на сталинской даче в Сочи». С тех пор, по мере карьерного роста господина Иванова, его появления в прессе подобного толка становились все компактнее и тусклее. И ближе к финалу присутствия ИД Conde Nast в России иной фоторедактор мог получить нагоняй за то, что из фотосъемки с очередного торжества выбирал кадр, где Светлана Захарова не с подружками, а с супругом (они развелись в 2022-м). Но на торжества он, хотя и редко, выходил и в последние пару лет тоже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В момент, когда в новостных лентах появилось сообщение о задержании господина Иванова, его бывшая супруга госпожа Захарова только-только ушла с открытия очень хорошей выставки «Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х» в Музее Москвы. Во время этого вернисажа директор музея Анна Трапкова без устали водила индивидуальные экскурсии главе московского депкульта Алексею Фурсину, а также соучредительнице арт-ярмарки Blazar Александре Лекомцевой и директору музея «Гараж» Антону Белову. Пару дней спустя в «Гараже» были обыски. Как сообщал “Ъ”, это оказалось связано с делом против Петра Верзилова (внесен в реестр иностранных агентов). Однако весь день, пока обыски шли, а информации не было, в культурных и светских кругах циркулировали самые экзотические версии вроде передачи «Гаража» в управление владельцу ГЭС-2 Леониду Михельсону или директору парка «Зарядье» Ивану Демидову.

Одновременно с вернисажем «Москвички» в Петербурге оглашали имена ресторанов, попавших в Ultima Guide «Яндекс Еды», общим числом 50. Это было фантастическое событие! В культурном пространстве «Левашовский хлебозавод» и в присутствии его программного директора Полины Бондаревой состоялась самая короткая церемония из всех, что мне случалось видеть за последние двадцать лет: «Она продлилась один бокал шампанского»,— подтвердила Ирина Тиусонина, продюсер премии Where To Eat — условно конкурирующей, но точно не враждующей. Для гида «Яндекс Еды» госпожа Тиусонина голосовала за рестораны в статусе эксперта. Впрочем, основная тяжесть выбора была возложена на статистику приложения по доставке и искусственный интеллект, даже имена ресторанов озвучивала голосовой помощник Алиса. Посмотреть на это чудо из Москвы приехали фудблогер, актер и повар Артем Карисалов, модельер Андрей Артемов, соучредитель «Антиглянца» Юлия Пош, телеведущие Рената Пиотровски и Мария Кравцова, актриса Агата Муцениеце и даже топ-модель Саша Лусс с мамой. Все они после спринтерской церемонии отправились в «Sea, Signora». В этом выборе локации для ужина трудно заподозрить коррупционную составляющую, так как у ресторана шефа Антонио Фрезы не было шансов не войти в список 50 лучших. Именно за ужином гостей застала новость об аресте господина Иванова. Интересна она оказалась примерно половине стола. Остальные как раз слушали воспоминания госпожи Муцениеце о том, как лет 15 назад она ездила в Турцию и Италию на фестивали Comedy Club. После ужина поехали в кабак «Вчера и навсегда». Его развлекательная программа действительно приглашает с головой и под гитару нырнуть куда-то примерно в лето 2008-го, но в баре нет столько алкоголя, чтобы получилось навсегда.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”