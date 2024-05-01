Власти Австрии предостерегли RBI от сделки со Strabag из-за связей с Дерипаской

Австрийские власти призвали Raiffeisen Bank International (RBI) отказаться от сделки по покупке доли в строительной компании Strabag, связанной с бизнесменом Олегом Дерипаской, из-за опасения негативной реакции со стороны США. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По информации агентства, банк планирует купить долю в венской строительной компании Strabag, в прошлом контролируемой кипрской компанией российского олигарха Олега Дерипаски. Это вызвало критику со стороны Министерства финансов США, так как Олег Дерипаска находится под санкциями, что усилило напряженность отношений между Вашингтоном и Raiffeisen, пишет Reuters.

Австрийские государственные чиновники в частном порядке предостерегали банк от сделки, полагая, что она может быть прямым нарушением санкций, пишет издание. Источник также рассказал, что власти США предупредили банк, что они «не могут дать свое благословение на сделку и могут наложить штраф, если банк продолжит ее». Остается неясным, каким именно может быть наказание со стороны США, но, по утверждению источника, кроме штрафа США могут пойти на радикальные меры и закрыть банку доступ к долларовым платежам.

Издание пишет, что представитель Олега Дерипаски заявил, что он «уже давно не имеет никакого отношения к Strabag» и не будет комментировать ситуацию, назвав западные санкции против него «совершенно ошибочными» и «основанными на ложной информации».

Ранее Reuters приводило подробности этой сделки. Так, RBI через российскую дочернюю компанию Райффайзенбанк выкупит 27,78% акций компании Strabag SE. Эта доля (27,78%) в Strabag SE принадлежит компании Rasperia. 25% акций Rasperia с 2007 года владеет структура «Базового элемента» Олега Дерипаски. После проведения сделки 27,78% акций российский Райффайзенбанк передаст в качестве дивидендов в натуральной форме под управление Gabarts, дочерняя компания RBI.

Подробнее о финансовых показателях RBI в России — в публикации «Ъ» «RBI снижает прибыль от России».

Ольга Семеновых