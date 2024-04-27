На парад Победы запретили приносить флаги, вейпы и воздушные шары

На парад Победы, который пройдет в Москве 9 мая, запретили проносить вейпы, флаги, воздушные шары и беспилотники. Об этом говорится в материалах для аккредитованных для освещения мероприятия журналистов, которые приводит «РИА Новости».

Агентство отмечает, что список запрещенных предметов остался практически неизменным с 2023 года. Однако в этом году в него дополнительно включили пиротехнику, средства маскировки, бронежилеты, аэрозольные баллончики. Также стало нельзя приносить на парад дроны и аппараты, перемещающиеся по земле, на воде и под водой, воздушных змеев и шары любых размеров, флаги и баннеры.

Запрещены материалы экстремистского или дискриминационного характера, в том числе на одежде. Под запретом в 2024 году оказались все виды жидкостей, в том числе алкоголь и парфюмерия. «РИА Новости» обращает внимание, что в этом году запрет распространяется на жидкости любого объема. В прошлом году можно было принести жидкость, объем которой не превышал 50 мл.

Тех, кто пришел с велосипедами, электросамокатами, гироскутерами, сигаретами и вейпами, также не пустят на Красную площадь. Все эти предметы запрещены к проносу на парад Победы с 2023 года. Запрещено брать с собой и животных.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В Москве по этому случаю запланирован ряд торжественных мероприятий, в том числе парад на Красной площади. Предполагается, что в нем примут участие более 9 тыс. человек, 75 единиц военной техники и авиация. Традиционное шествие «Бессмертного полка» в 2024 году отменили из соображений безопасности. Оно пройдет в онлайн-формате, как и в 2023 году.