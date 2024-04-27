В Госдуму внесли проект о сокращении пребывания иностранцев в РФ до 90 дней

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, который сокращает срок пребывания иностранцев в России до 90 суток в течение года и вводит режим высылки нелегальных мигрантов. В настоящий момент иностранные граждане могут находиться в стране без визы 180 дней в год.

Режим высылки, как сказано в пояснительной записке к документу, будут устанавливать в отношении иностранцев, которые не имеют права находиться на территории России. Это может быть связано с истечением срока законного пребывания в стране, аннулированием разрешения на временное проживание или вида на жительство, а также с совершением правонарушения.

«Планируется, что вышеназванные изменения не только помогут усилить контроль за нахождением иностранных граждан на территории РФ, но и будут мотивировать иностранных граждан легализовать свой статус на территории РФ»,— уточнили депутаты в пояснении к законопроекту.

Внесенный в Госдуму законопроект также предусматривает введение новых мер контроля за мигрантами. Всех иностранцев будут вносить в специальный реестр. Полиции разрешат проникать в помещения, где находится иностранный гражданин, «в том числе с преодолением сопротивления». У прибывших из других стран также смогут проверять документы, содержащие налоговую или банковскую тайну.

В начале апреля МВД сообщало, что ведомство завершило работу над законопроектом об ужесточении госконтроля в сфере миграции. Он также предусматривает сокращение пребывания иностранцев в России до 90 дней в году. Кроме того, МВД предложило создать цифровой профиль иностранца и реестр работодателей и иностранных работников. При въезде в страну, как предложило министерство, граждане других стран будут сдавать биометрические данные и подписывать соглашение о лояльности, в котором сказано об ограничении права на въезд в страну при нарушении местных законов.

Ужесточение миграционной политики власти России стали обсуждать после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Четверо предполагаемых террористов имеют гражданство Таджикистана. Минтруд Таджикистана на этом фоне зафиксировал отток мигрантов из РФ.

19 апреля Минтруд России опубликовал приказ, согласно которому квота на выдачу разрешений на работу мигрантов в 2024 году была увеличена. В Центральном федеральном округе количество квот выросло с 33,7 тыс. в 2023 году до 43,9 тыс. в текущем году.

Подробнее о миграционной политике — в тексте «Ъ» «Сложности без перевода».

Петр Бузлаев