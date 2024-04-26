«Параллельно с государственной может быть создана частная система предоставления помощи»

Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в феврале заявил о необходимости «поднять на государственный уровень вопрос долговременного ухода» и «обеспечить максимальную доступность для тех, кто больше всего нуждается в такой помощи, а это около полумиллиона наших граждан». Поставлена конкретная задача: к 2030 году сделать так, чтобы услугами долговременного ухода воспользовались и были обеспечены 100% граждан, которые в этом нуждаются. Управляющий директор СберСтрахование жизни Евгений Щекланов рассказывает, каким образом можно достичь этой цели и почему важно объединить усилия власти и бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий директор СберСтрахование жизни Евгений Щекланов

Фото: Предоставлено СК «СберСтрахование» Управляющий директор СберСтрахование жизни Евгений Щекланов

Фото: Предоставлено СК «СберСтрахование»

Вопрос долговременного ухода сегодня весьма актуален ввиду роста продолжительности жизни в России. Правительство задумалось над решением этого вопроса заранее, и у нас есть время, чтобы создать эффективную и качественную систему долгосрочной заботы о нуждающихся в ней пациентах. Долговременный уход прежде всего касается людей, в том числе преклонного возраста, которые столкнулись с инвалидностью и серьезными заболеваниями: инсульт, инфаркт, когнитивные нарушения и т. д.

Теперь необходимо решить, по какому пути пойдет развитие системы. Тут можно обратиться к зарубежному опыту. Пожалуй, одну из самых эффективных систем долговременного ухода построили в Израиле. В этой стране существуют специальные гериатрические больницы, которые обеспечивают уход за пожилыми гражданами. При этом финансирование пребывания там осуществляется как государством, так и страховыми компаниями. Так, Минздрав Израиля оплачивает долговременный уход за пожилыми, требующими постоянного медицинского присутствия. А вот центры дневного пребывания и сиделку для пожилого человека, который не нуждается в наблюдении 24/7, оплачивает или Ведомство национального страхования, или частные страховщики.

Думаю, что и в России развитие системы долговременного ухода логично производить по двум направлениям — государственному и частному, чтобы у людей было право выбора, какой воспользоваться. Это станет одной из целей нацпроекта, и, как следствие, качество государственной помощи для людей с подобными заболеваниями улучшится. Параллельно с государственной может быть создана и частная система предоставления помощи при возникновении подобных заболеваний. Основные контуры частной системы долгосрочного ухода мы можем представить уже сейчас.

Сам страховой продукт может предлагаться под оболочкой полиса накопительного страхования жизни. Клиент, приобретая такой полис со сроком действия от пяти лет и ежегодно делая взносы (можно и в рассрочку), получит защиту от ряда рисков. Программа страхования жизни может включать защиту от ряда таких заболеваний, как когнитивные нарушения (деменция и прочее), инсульт, инфаркт и другие. Разумеется, будет предусмотрен некоторый период ожидания начала действия страховки после заключения договора.

Контекст Система долговременного ухода (СДУ) за пожилыми людьми и инвалидами была запущена в России в 2018 году. Она подразумевает сопровождение и реабилитацию, в том числе на дому, для тех людей, которые частично или полностью потеряли способность повседневно жить самостоятельно, без посторонней поддержки. Сначала она действовала в пилотных регионах, а с сентября 2023 года — во всех регионах России. В 2023 году из федерального бюджета на финансирование СДУ предусмотрены средства в объеме 10,9 млрд руб., в 2024 году — 11,8 млрд руб. В Минтруде отметили, что параметры финансирования на 2025–2026 годы будут уточнены позднее. По данным “Ъ”, к 2030 году при распространении на всю страну она может потребовать от 300 млрд до 600 млрд руб. в год, а число работников, занятых в этой системе, может составить до полумиллиона человек, число клиентов — до 1,9 млн. Это почти в пять раз больше, чем занято в отрасли со стороны государства сейчас (114 тыс. человек, по данным Росстата), и сопоставимо с числом врачей в государственных больницах (575 тыс.). Часть необходимых соцработников будет нанято напрямую государством, но бОльшая часть таких рабочих мест будет создана в негосударственном секторе: предполагается, что их будут обеспечивать в том числе профильные НКО.

Стоимость полиса будет зависеть от наполнения и покрытия страховых рисков программы, а также уровня медицинских центров, в которых станет предоставляться услуга. По нашем оценкам, она не будет превышать 1–2% годового дохода семьи

При наступлении страхового случая в зависимости от условий договора застрахованному (или его родственникам, если полис куплен для них) станут предоставлять услуги профессионального ухода. Это может быть помощь профессиональной сиделки с медицинским образованием на дому. Или пребывание в специализированном медицинском центре с высокими стандартами проживания и качеством медуслуг.

Для реализации программы долгосрочного ухода страховщики жизни на первых порах будут использовать частные санатории и дома по уходу за пожилыми людьми. Однако нам кажется разумным разрешить страховщикам жизни инвестировать свои резервы в строительство таких центров и поддержание их деятельности. Ведь пока что инфраструктуры для организации масштабной системы долгосрочного ухода в России нет. Для ее создания нужны большие вложения, и логично привлечь для этого средства профессиональных участников рынка, имеющих опыт в «длинном страховании жизни».

В итоге подобные программы по долговременному уходу, в том числе в рамках страхования жизни, станут стимулом для развития системы комплексной социально-медицинской помощи гражданам.