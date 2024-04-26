Предотвращение — главное лечение

В России, как и во всем мире, растет число людей с хроническими неинфекционными заболеваниями, в первую очередь сердечно-сосудистыми и сахарным диабетом второго типа. По данным медицинских экспертов, сегодня в нашей стране от 10 млн до 12 млн больных диабетом и 10 млн больных с ишемической болезнью сердца. Эти заболевания являются основной причиной преждевременной смерти, но их можно предотвратить простыми методами профилактики. Понимая это, российские фармацевтические компании поддерживают образовательно-просветительские программы для пациентов и врачей. Один из примеров такой работы — сотрудничество Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ) и группы компаний «Нижфарм», объявивших о проведении совместного профилактического проекта в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено «Нижфарм» Фото: Предоставлено «Нижфарм»

Хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) — основная причина заболеваемости и смертности населения, экономический ущерб от них эквивалентен 4% ВВП. Преждевременная смерть мужчин трудоспособного возраста от ХНИЗ — это уже угроза национальной безопасности страны, особенно в контексте современной демографической ситуации.

Но бремя хронических неинфекционных заболеваний можно существенно снизить, так как все они предотвратимы с помощью профилактики и изменения образа жизни человека в пользу правильного, сбалансированного питания, отказа от вредных привычек и физической активности, уверены врачи. «Это можно сделать за счет реализации мер популяционной профилактики и формирования у населения навыков и мотивации к здоровому образу жизни в сочетании с эффективной медицинской профилактикой в системе здравоохранения, включающей диспансеризации и диспансерное наблюдение пациентов с ХНИЗ»,— считает президент РОПНИЗ Оксана Драпкина.

Деятельность РОПНИЗ, объединяющей ведущих российских экспертов по ХНИЗ, нацелена на разработку и внедрение эффективных подходов к профилактике и лечению этих заболеваний, а также профилактике их осложнений, существенно сокращающих жизнь.

Пациент с ХНИЗ — это, как правило, коморбидный пациент (с букетом хронических заболеваний, которые усугубляют течение друг друга). Несколько диагнозов требуют диспансерного наблюдения и комплексной терапии, включающей и несколько лекарственных препаратов. Лечить таких пациентов сложно, методы их терапии постоянно совершенствуются, и на XXXI Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство», проходившем в Москве с 15 по 18 апреля, медицинскому сообществу представили Евразийское руководство по ведению коморбидных пациентов, включающее методические основы и особенности ведения пациентов с различными вариантами коморбидности ХНИЗ, выпущенное под эгидой РОПНИЗ.

Международный опыт показывает, что максимальный эффект дают не отдельные информационно-просветительские мероприятия, а стратегические проекты по профилактике, которые реализуются при поддержке регулятора с привлечением экспертизы фармкомпаний и общественных организаций. Направлены они должны быть как на пациентскую аудиторию, так и на профессиональное врачебное сообщество.

Российская фарма как социально ответственный бизнес активно участвует в профилактических программах, сотрудничая с врачами и их объединениями. РОПНИЗ и группа компаний «Нижфарм» подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого в 2024 году совместно проведут научно-образовательные мероприятия для углубления профессиональных знаний специалистов здравоохранения в области профилактики и лечения артериальной гипертензии, сахарного диабета второго типа и ишемической болезни сердца. Для населения будут работать мобильный диагностический комплекс «Нижфарм». Внимание к проблеме планируется привлекать в течение года, но с особенным фокусом на Всемирный день сердца, который отмечается 29 сентября.

Артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет второго типа — эти три нозологии выбраны неслучайно: у «Нижфарм» — сильный кардиологический и эндокринологический продуктовый портфель, а значит, есть серьезная экспертная база знаний в области борьбы с этими заболеваниями. В этом году компания успешно завершила процесс локализации производства на площадке группы в Обнинске (Калужская область) ряда жизненно важных препаратов для терапии артериальной гипертонии и сахарного диабета второго типа, что в сегодняшних условиях дает врачам и их пациентам уверенность в том, что проблем с лекобеспечением не будет.

«Наша команда неустанно работает в двух направлениях: над повышением уровня осведомленности пациентов о симптомах артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и сахарного диабета, которые часто сопутствуют друг другу, и уровня настороженности врачей первичного звена в отношении наличия у пациента факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Сотрудничество с РОПНИЗ поможет нам повысить эффективность нашей работы в области профилактики, цель которой снижение сердечно-сосудистой смертности и улучшение состояния здоровья и качества жизни российских пациентов»,— говорит СЕО ГК «Нижфарм» Оксана Позднякова.

Сегодня в России, по разным оценкам, от 10 млн до 12 млн больных сахарным диабетом (из них пациенты с инсулинозависимым сахарным диабетом первого типа составляют не более 5,5%), но в Государственном регистре состоит только половина, сообщил заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава Ашот Мкртумян. «Это говорит о том, что каждый второй пациент не диагностирован. По данным крупнейшего эндокринологического исследования, проведенного недавно НМИЦ эндокринологии, 54% лиц в возрасте от 20 до 79 лет, а это порядка 30 млн человек, не знают, что у них диабет. Еще 30 млн живут в состоянии предиабета, а все сердечно-сосудистые осложнения начинают формироваться именно на этапе предиабета. За последние 15 лет число больных диабетом увеличилось в три раза, и заболеваемость будет расти. Без профилактики и пропаганды здорового образа жизни нам не остановить эпидемию диабета»,— констатирует эксперт.

Ишемическую болезнь сердца (ИБС) врачи называют болезнью образа жизни, так как главные факторы риска, которые приводят к ее развитию,— гипертония, повышенный уровень холестерина, ожирение, курение, низкая физическая активность. «В России, по разным данным, от 7 млн до 10 млн больных с диагнозом ИБС, и каждый год эта армия пополняется на 1 млн новых случаев»,— говорит руководитель отдела ангиологии НМИЦ кардиологии Минздрава Юрий Карпов. В среднем больные с ИБС живут на семь-десять лет меньше. «ИБС — это каждая четвертая смерть в стране в течение года, большинство умирает от хронической формы ИБС, меньшее количество — от острых форм: инфаркт миокарда, внезапная сердечная смерть. Это очень драматично, ведь в большинстве случаев человек даже не знал о своей болезни»,— добавляет эксперт. Поэтому одна из важнейших проблем — своевременное выявление ИБС у пациентов с факторами риска с целью снижения сердечно-сосудистых осложнений: инфарктов и инсультов, то есть работа с теми, у кого болезнь пока еще не выявлена, уверен профессор.

«Очень важно понимать, что эти заболевания предотвратимы, и наша основная задача — обратить внимание населения на факторы риска их развития и показать людям, что следить за здоровьем и вести здоровый образ жизни — это сегодня норма и это просто, ничего особенного здесь не нужно»,— уверена Оксана Драпкина. Центр терапии и профилактической медицины Минздрава на основе проведенных исследований определил пять факторов риска, убрав которые можно снизить общую смертность на 39%, говорит эксперт. Она назвала пять простых правил, сделав которые нормой, можно свести к минимуму все эти риски: не курить, не злоупотреблять алкоголем, съедать 400 г овощей и фруктов каждый день, полчаса в день гулять или делать физические упражнения и недосаливать пищу.

Наталья Тимашова