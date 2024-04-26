«Постоянно появляются варианты ротавируса, что может приводить к росту заболеваемости»

Заболеваемость ротавирусной инфекцией, которая снижалась в 2020–2021 годах, снова начала расти. Главный внештатный специалист—клинический фармаколог Департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева рассказывает о причинах ее распространения, об основных симптомах и о методах лечения.

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— По итогам 2022 года, по оценкам Роспотребнадзора, в РФ выросло число случаев заражения ротавирусной инфекцией. Какими, на ваш взгляд, могут быть итоги 2023 года — изменилась ли ситуация с заражениями в худшую сторону?

— Действительно, в последние годы мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости ротавирусной инфекцией. Если в 2021 году ее распространенность составляла около 50 человек на 100 тыс. населения, то в 2022 году этот показатель вырос до 62 человек на каждые 100 тыс. населения. Роспотребнадзор еще не подвел итоги 2023 года, но по косвенным признакам, в частности по данным некоторых регионов, можно предположить, что рост продолжился. Сочетание сезонных факторов в текущий весенний период также способствует росту заболеваемости. В их числе — масштабные паводки, способствующие распространению кишечных инфекций.

— В чем причина роста числа случаев заражения ротавирусной инфекцией?

— Нельзя выделить какую-то одну причину. Можно отметить значение совокупности факторов. Среди них эффект пандемии коронавируса, на время вытеснившего многие другие вирусы, включая ротавирус. Теперь последний, как говорится, «наверстывает упущенное». При этом стоит отметить, что текущий уровень заболеваемости ротавирусной инфекцией пока еще не достиг допандемийного показателя 2019 года в 70 человек на 100 тыс. населения.

На показатели заболеваемости могут влиять и другие факторы: климат, особенности которого мы можем наблюдать в том числе нынешней весной. Не стоит забывать и о возросшей за последние годы нагрузке на российские морские курорты. С ростом их популярности у наших граждан и увеличения плотности числа отдыхающих риски распространения подобных инфекций также могут возрастать. Кроме того, ротавирус, как и многие другие вирусы, подвержен мутациям. А значит, постоянно появляются новые варианты, что также может приводить к росту заболеваемости.

— Можно ли как-то снизить риски заразиться ротавирусом?

— К сожалению, ротавирус — высококонтагиозная инфекция, и подхватить его достаточно просто. Чтобы заболеть, порой достаточно совсем небольшого количества вирусных частиц. Самое неприятное, что передается вирус не только бытовым путем — через грязные руки и некачественную воду, но и воздушно-капельным. Одним из надежных способов защиты является вакцинация. Многие не знают, но прививка от ротавируса существует, но не входит в календарь обязательных прививок. Так что вакцинация в данном случае — дело добровольное, и прибегают к этому методу пока далеко не все.

Поэтому первоочередным средством профилактики является соблюдение гигиены. Чаще мойте руки, особенно после посещения общественных мест, используйте для обработки рук антисептические средства. На немытых руках вирус может сохраняться до шести часов! Не забывайте тщательно мыть посуду, а также фрукты и овощи, которые собираетесь употребить в пищу. Вирус может жить на овощах и фруктах до месяца! Но гибнет при кипячении. Потому термическая обработка продуктов поможет инактивировать вирус, если он каким-то образом ранее туда попал. Если у вас есть дети, то возьмите за правило регулярно мыть детские игрушки, а также обрабатывать поверхности, с которыми контактируют младшие члены вашей семьи. Ведь именно дети являются основной мишенью ротавирусной инфекции.

— То есть дети — наиболее уязвимая категория населения?

— Да, дети наиболее подвержены ротавирусной инфекции. Особенно опасна она для малышей до двух лет из-за недостаточного развития их иммунной системы и отсутствия стойких навыков гигиены. Кстати, в зоне повышенного риска оказываются и взрослые люди с ослабленным иммунитетом, особенно старшее поколение.

Но настоящим рассадником болезни легко могут стать места коллективного пребывания, где именно дети чаще контактируют между собой: это ясли, детские сады, школы, кружки и секции.

Особую осторожность следует соблюдать и путешественникам. Отправляясь на отдых, люди часто забывают основные санитарно-гигиенические навыки, что вполне понятно. Необходимо напомнить туристам, что следует быть предельно внимательными в отношении соблюдения повышенных мер гигиены в период отпусков. Также лучше по возможности избегать купания в общественных бассейнах и других местах, где риск столкнуться с инфекцией выше. В воде вирус может оставаться жизнеспособным до нескольких месяцев. Об этом нужно помнить.

— Каковы основные симптомы ротавирусной инфекции?

— Инкубационный период при ротавирусной инфекции составляет от 12 часов до 5 дней максимум. Чаще болезнь начинается быстро, когда все основные симптомы, такие как тошнота, интенсивная рвота, диарея, боли в животе, слабость, головная боль и подъем температуры, появляются в первые сутки. Но иногда симптомы могут давать о себе знать постепенно: к болям в животе и интоксикации через пару дней добавляются лихорадка, рвота, диарея и даже кашель и насморк.

Основная ошибка, которую совершают многие,— пренебрежительное отношение к инфекции. Ее основные спутники — рвота и диарея — на первый взгляд могут показаться не слишком опасными. Но эти симптомы — только верхушка айсберга. Ротавирус активно атакует слизистые оболочки желудка и кишечника. Если упустить момент, то можно получить осложнения.

— Какие?

— Самое опасное — обезвоживание организма, повышающее вероятность тяжелых осложнений вплоть до летального исхода. Дело в том, что на фоне болезни нарушается работа ферментных систем кишечника и жидкость перестает всасываться в системный кровоток. Если к ротавирусной инфекции присоединяется еще и бактериальная инфекция, что также возможно, время бить тревогу и срочно обратиться за медицинской помощью. Если у вас или у вашего ребенка появились симптомы ротавирусной инфекции, особенно если существует высокий риск дегидратации, важно обратиться к врачу для своевременной диагностики и лечения болезни.

— Какие методы лечения ротавирусной инфекции может предложить современная медицина?

— Лечение ротавирусной инфекции, как правило, направлено на облегчение симптомов и предотвращение дегидратации, то есть поддержание достаточного уровня жидкости в организме. Для этого используются специальные растворы, которые содержат необходимые для восстановления потерянных электролитов вещества. В случае сильной рвоты и диареи врач может назначить противорвотные или противодиарейные препараты. Однако их применение у маленьких детей может быть ограничено из-за возможных побочных эффектов. Для облегчения других симптомов, таких как лихорадка и боли в животе, могут быть использованы противовоспалительные и жаропонижающие препараты.

— У этих методов есть какие-то недостатки?

— Общим относительным недостатком можно назвать то, что все они направлены на снижение симптомов болезни, а не на устранение самой инфекции. Кроме того, симптоматическое лечение может лишь маскировать заболевание, затрудняя оценку тяжести состояния пациента. Лечение ротавирусной инфекции требует комплексного подхода, который предполагает подключение эффективной и безопасной противовирусной терапии, направленной на борьбу с причиной болезни, а не только с ее проявлениями.

— Почему важна противовирусная терапия?

— Большинство (82%) острых кишечных инфекций имеют вирусную этиологию. Почти половина из них приходится на ротавирус. Поэтому именно противовирусная терапия может быть эффективна при лечении подобных заболеваний. Кроме того, ротавирус легко принять за другие вирусные инфекции. К примеру, схожая клиническая картина может быть при аденовирусной и норовирусной инфекции, которые также вызывают похожие симптомы. В этой связи специалисты рекомендуют отдавать предпочтение препаратам прямого действия с широким спектром противовирусной активности. Их основная особенность — способность воздействовать на сам вирус, а не маскировать симптомы болезни.

Этим требованиям отвечает, например, российский противовирусный препарат умифеновир («Арбидол»). Он применяется специалистами для лечения и профилактики гриппа А и В, коронавирусной инфекции, других ОРВИ, а также может применяться в комплексной терапии ротавирусной инфекции. Умифеновир — действующее вещество препарата — в максимальной концентрации фиксируется в крови уже через полтора часа после приема. Он блокирует слияние вируса с клеткой, замедляя размножение и распространение вирусной инфекции. Арбидол разрешен к применению у детей с двух лет в форме суспензии и у беременных начиная со II триместра.

Одна из особенностей ротавируса — невозможность выработки стойкого иммунитета к инфекции. Точнее, иммунитет вырабатывается, но только к одной ее разновидности. При этом штаммы ротавируса постоянно меняются и человек в любой момент может подхватить новый вариант. Своевременно начатая противовирусная терапия поможет не только ускорить выздоровление и вернуться к нормальной активной жизни, но и — главное — избежать опасных осложнений.

Интервью взяла Елена Петрова