Пластичное влияние

Микропластик, который попадает в организм человека из окружающей среды, продуктов, пластиковых изделий и пр., в последние годы привлекает все большее внимание ученых и медиков. Его пагубное влияние на здоровье пока сводится в основном к предположениям, однако первые доказательства уже появляются. В NEJM вышла публикация с данными исследования среди пациентов с атеросклерозом. У большинства из них в бляшках был обнаружен микро- и нанопластик. При этом его наличие увеличивало риск смерти, инфаркта и инсульта в течение почти 3 лет (34 месяцев) наблюдения в 4,5 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea / Reuters Фото: Albert Gea / Reuters

Проблема загрязнения окружающей среды пластиком возникла одновременно с его изобретением. Невидимые глазу частички попадают к человеку в организм с пищей (когда люди едят из пластиковой посуды, режут продукты на пластиковой доске), водой (пьют воду из пластиковых бутылок и чай, заваренный в пластиковом (капроновом) пакетике), при вдыхании пыли. Микро- и нанопластики (МНП), продукты распада пластмасс, часто содержатся в рыбе, морепродуктах, меде, столовой соли, вине, пиве, минералке. Избежать контакта с ними в современном мире невозможно.

Риски, которые несет микро- и нанопластик здоровью, изучены пока недостаточно, но то, что уже известно, не радует. Эволюционно к поеданию пластика человек не приспособлен. Ученые уже находили микропластики в различных органах человека: печени, толстой кишке, лимфатических узлах, селезенке, легких, плаценте и т. д. Предполагается, что, попадая в организм, МНП могут провоцировать развитие астмы, онкологических заболеваний, когнитивных нарушений, даже вызывать преждевременные роды.

В последнее время МНП связывают с воспалительными заболеваниями кишечника, развитием антибиотикоустойчивости у кишечных микробов. Однако достоверных данных о том, что микропластики и нанопластики становятся потенциальным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, до сих пор не было.

Группа ученых из Италии провела исследование среди 257 пациентов, перенесших каротидную эндартерэктомию (хирургические удаление бляшек из суженных артерий) по поводу бессимптомного атеросклероза сонных артерий. Вырезанные образцы каротидных бляшек проанализировали на наличие МНП. Кроме того, у пациентов исследовались различные маркеры воспаления.

Полиэтилен был обнаружен в бляшках сонной артерии у 150 пациентов (58,4%). У 31 пациента (12,1%) нашли измеримое количество поливинилхлорида. Под электронным микроскопом ученые отчетливо увидели инородные частицы из неорганического материала с зазубренными краями среди макрофагов бляшек. Рентгенографическое исследование показало, что некоторые из этих частиц содержали хлор. Ученые не пришли к однозначному выводу, попали они в организм через пищеварение, дыхание или сразу обоими путями.

Далее за пациентами наблюдали, чтобы сравнить риски инфаркта миокарда, инсульта или смерти по любой причине у тех, у кого были признаки МНП в бляшках, и тех, у кого в бляшках микропластика не нашлось. Итоги почти трехлетнего наблюдения показали: пациенты, у которых выявили МНП в атеросклеротических бляшках, имели более высокий (в 4,53 раза) риск развития инфаркта миокарда, инсульта или смерти по любой причине. Присутствие сахарного диабета в анамнезе пациентов повышало эти риски уже в 4,8 раза.

Наличие микро- и нанопластика в бляшках также вызывало заметное усиление воспалительной реакции, которая включала повышение уровней маркеров воспаления (TNF-альфа, интерлейкина-6, интерлейкина-18, интерлейкина-1-бета, CD3 и CD68). В бляшках пациентов с МНП было заметно меньше коллагена, что, вероятно, указывало на его разрушение из-за воспаления.

Сегодня пластмассы окружают человека повсюду. Они производятся с тысячами химических добавок, многие из которых признаны канцерогенными или нейротоксинами. МНП уже были обнаружены в тканях людей: в желудочно-кишечном тракте (толстая кишка, печень), лимфатических узлах и селезенке, легких, плаценте и т. д. Как показал недавний обзор «Потенциальный обзор влияния микро- и нанопластиков на различные органы и системы человека», опубликованный в журнале The Lancet, микропластики способны оказывать токсический эффект на организм. По данным CDC (американских Центров по контролю за заболеваемостью), МНП, вероятно, присутствуют в телах всех американцев.

Обнаружение микропластика и нанопластика в ткани атеросклеротических бляшек ученые называют прорывным открытием, которое поднимает ряд неотложных вопросов. Выводы исследования они называют «глубоко тревожными». Попадая в артерии, МНП усугубляют процесс атеросклероза, главного глобального убийцы людей на планете. «Массовое неконтролируемое накопление пластика при проглатывании и вдыхании, а также его системное распространение в нашем организме через кровообращение должно спровоцировать серьезные усилия по преодолению этой пластиковой эпидемии. Поскольку 40% пластика производится для одноразового использования, пришло время что-то сделать, чтобы конкретно решить проблему его повсеместного и беспорядочного использования, в идеале запретив его»,— отмечают исследователи.

Руководитель отдела вторичной профилактики ХНИЗ НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Мехман Мамедов считает, что микропластики становятся новым фактором риска развития и ухудшения течения многих хронических неинфекционных заболеваний: онкологических, легочных, сердечно-сосудистых: «Это первая публикация в области изучения роли микропластика в развитии атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, и выводы очень тревожны. Микропластик нашли в бляшках у каждого второго пациента с атеросклерозом сонных артерий, и он сыграл роль катализатора негативных процессов. Это сигнал, что частицы микропластика могут ускорить развитие атеросклероза и наступление инфаркта или инсульта. Поэтому нужно продолжить исследования в этом направлении. Очевидно одно: к традиционным факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний сегодня присоединяются экологические, и микропластик — новый фактор риска, угрозу которого мы не должны недооценивать. Нельзя исключать, что он может серьезно повышать риск развития и других заболеваний, увеличивающих смертность».

Как рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории пищевой токсикологии и оценки безопасности нанотехнологий ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Иван Гмошинский, патогенез атеросклероза давно исследуется в науке и основные теории связаны с двумя группами факторов: «Первая — наследственность, или наличие определенных генов, в основном белков, переносящих холестерин (аполипобелков). Они бывают двух видов: те, что переносят холестерин из кишечника и печени в периферические ткани (например, стенки сосудов) и те, что забирают холестерин из сосудов, мышц и переносят в печень, где он перерабатывается и образует желчные кислоты, выходящие с калом. Если механизм переноса холестерина из сосудов в печень не очень хорошо работает или если очень хорошо работает механизм переноса холестерина из печени в сосуды, образуется избыток циркулирующих в русле крови частиц с холестерином, что провоцирует развитие бляшек. Вторая группа факторов связана с питанием. Предрасположенность к атеросклерозу формируется при избытке в рационе насыщенных жиров животного происхождения (говяжьего и бараньего жира, в меньшей степени сливочного масла и свиного сала), а также дефицитом пищевых волокон растительного происхождения.

То, что микропластики нашли в бляшках,— очень интересный научный результат, который должен исследоваться дальше с большими массивами данных, потому что по одной работе делать выводы нельзя. Авторы точно не доказали, что микропластик спровоцировал образование бляшек. Возможно, наоборот: избыточное образование бляшек стало причиной того, что в них накопился микропластик, а на их развитие он не повлиял. В доказательной медицине есть методы, позволяющие это проверить, но потребуются сложные и многолетние исследования. Хотя выводы публикации интересные и заслуживают внимания».

Иван Гмошинский рассказывает, что бляшки формируются особым видом клеток — клеток пены, в составе которых много жиров и холестерина, и для микропластиков, имеющих гидрофобную поверхность, естественно собираться в таких клетках. «Также микропластик может накапливаться в жировой ткани человека, в особенности у больных ожирением. Хотя из этого не следует, что МНП является причиной ожирения. Что является причиной, а что — следствием инфарктов и инсультов, тоже неизвестно, поэтому и нужны дополнительные исследования. Возможно, это свойство бляшек такое — притягивать к себе больше микропластика»,— продолжает ученый.

При этом эксперт не сомневается в том, что уже сейчас следует стараться свести к минимуму употребление пластика, у которого есть ряд других вредных последствий. Иван Гмошинский советует ответственно относиться к одноразовым пластиковым изделиям (пакетам, упаковочным материалам, посуде), по возможности заменяя их изделиями из текстиля или картона. Использованные пластиковые изделия нужно правильно утилизировать (относить их в контейнеры для раздельного сбора мусора). Не следует превращать одноразовые изделия из пластика в многоразовые (хранить воду в повторно используемой пластиковой бутылке категорически нельзя). Бытовую пластиковую посуду многоразового использования (в том числе разделочные доски) не нужно эксплуатировать до бесконечности: из состаренных изделий лезет много пластика. Разогревать пищу в контейнерах, не предназначенных для горячих блюд, нельзя — иначе микропластики попадут в другие продукты.

Печальная рекомендация касается вроде бы полезных морепродуктов, которые по факту собирают огромное количество микропластика. Больше всего их в моллюсках и рыбе, которые принято употреблять вместе с внутренностями и жабрами: кильке, анчоусах, устрицах, креветках, гребешках, шпротах, лангустинах. Рекордсменами с этой точки зрения являются мидии (они живут близко к берегу и фильтруют много воды с пластиком). «Не обязательно отказываться от них, но и превращать в ежедневную еду их нельзя. Одна-две порции в неделю, а лучше — в месяц. В мышечном каркасе рыбы пластика нет, но у больших рыб надо удалять жабры и кишки: в них много МНП. Если можно почистить мелкую рыбу (кильку, мойву пряного посола), удалив кишки и голову, тоже лучше это сделать»,— советует господин Гмошинский.

Арина Петрова