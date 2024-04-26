«Основной целью мы ставили усиление экспертизы на отечественном рынке»

«Алцея» — наследница швейцарской фармкомпании Acino, которая работала в России с 2015 года. В ее портфель входят хорошо известные на рынке лекарственные средства и биологически активные добавки для женского и мужского здоровья. В 2023-м руководство компании приняло решение выделить российское подразделение в отдельный бизнес. Гендиректор фармкомпании «Алцея» Денис Глядяев — о собственном пути предприятия, планах по развитию компании в этом году и приоритетах в производстве продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор фармкомпании «Алцея» Денис Глядяев

Фото: Предоставлено «Алцея» Гендиректор фармкомпании «Алцея» Денис Глядяев

Фото: Предоставлено «Алцея»

— Вы начали существовать как самостоятельная компания совсем недавно. Расскажите, как происходил процесс выделения вас в отдельный бизнес?

— Процесс был непростой, но мы успешно его провели и завершили благодаря тщательной подготовке и серьезным наработкам. С 2015 года мы присутствовали и укрепляли свои позиции на российском рынке под швейцарским брендом Acino. С этого момента мы отсчитываем свою историю, тогда же мы начали формировать свой портфель. О выделении в самостоятельную компанию мы официально объявили в ноябре 2023 года — к этому моменту «Алцея» стала полностью независимой от корпорации Acino российской компанией.

Мы доработали внутренние операционные процессы, полностью заменили IT-ландшафт, внедрили новые роли в структуру команды и усилили фокус на институт инноваций, чтобы иметь крепкий фундамент для ускорения роста бизнеса. Основная работа в рамках этого процесса велась в течение 2023 года.

Профиль «Алцея» — современная фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Москве. Ранее входила в состав Acino International, с ноября 2023 года работает в России как самостоятельный бизнес под новым брендом. В портфеле «Алцея» — высококачественные лекарственные средства и биологически активные добавки, которые предназначены для поддержки здоровья женщин и мужчин на протяжении всей жизни (в числе наиболее популярных из них — «Индинол Форто», «Постеризан», группа препаратов «Нео-Пенотран», «Ферретаб», «Эстровэл», «Цервикон-ДИМ»). Компания работает в России с 2015 года и на сегодняшний день входит в топ-3 фармкомпаний в адресной категории женского здоровья на российском рынке.

— В чем был смысл этого решения?

— Своей основной целью мы ставили усиление экспертизы на отечественном рынке с фокусом на интересах российских потребителей. Выделение в самостоятельную компанию позволит максимально полно отвечать их запросам, предлагая весь спектр наших продуктов: рецептурных и безрецептурных препаратов, а также биологически активных добавок для женского и мужского здоровья.

— Отличаются ли ценности и миссия вашего нового бренда от материнского и в чем они схожи?

— Мы сохранили все, что помогало нам добиваться успеха с 2015 года. Наше портфолио, этические установки, ценности стандарты качества остались неизменными. Наша миссия все та же: мы помогаем людям заботиться о здоровье и несем знания медицинскому сообществу. Кроме того, мы сохранили и усилили нашу российскую команду, сложившиеся бизнес-процессы, логистические цепочки, сети дистрибуции.

— Как вы будете работать с поставщиками фармсубстанций?

— Никаких изменений и проблем в работе с поставщиками мы не ожидаем. Мы достигли достаточно серьезного уровня локализации, и сейчас 80% наших продуктов производится на отечественных предприятиях. Оставшиеся 20% поставляются из Европы: мы сотрудничали с их производителями еще до разделения с Acino и сохранили все договоренности относительно поставок. Эти процессы уже отлажены и стабильно работают, поэтому российские потребители по-прежнему будут получать необходимые препараты в нужном объеме.

Благодаря продуманному подходу к разделению бизнеса и тщательной подготовке мы смогли обеспечить бесшовный переход, который не затронул интересы ни поставщиков, ни потребителей: наши партнеры продолжили сотрудничать с новым брендом без остановки поставок и без нарушения логистических цепочек.

— Как вы будете работать с дистрибуторами?

— Все действующие соглашения и алгоритмы по работе с дистрибуторами остаются в силе. Мы с особым вниманием отнеслись к тому, чтобы защитить интересы как наших потребителей, так и партнеров, поскольку одно неразрывно связано с другим. Поэтому мы и впредь будем укреплять отношения с дистрибуторами и развивать это сотрудничество. Мы смогли добиться полной прозрачности логистики и ежедневно отслеживаем ряд показателей, чтобы видеть, насколько быстро продукты доходят от производства до точки реализации и насколько они доступны для потребителей. Для этого мы используем технологии Big Data. Это нам помогает, помимо прочего, успешно развивать направление e-commerce. Сейчас наши препараты присутствуют на всех ключевых онлайн-площадках и доступны более чем в 50 тыс. розничных аптек страны.

— Какие цели у вас как у самостоятельной компании на российском рынке? Какова ваша стратегия на ближайшие три-пять лет?

— В ближайшие три-пять лет мы рассчитываем сохранить двузначные числа роста: это касается и прибыли, и чистой выручки. Мы стремимся быть лидерами в каждой из наших товарных категорий, это один из наших ключевых ориентиров. Для этого у нас есть все необходимые знания и ресурсы: опытная команда экспертов, инновационные инструменты, выстроенные бизнес-процессы и глубокое знание рынка. Мы продолжаем сотрудничать с дистрибуторами, поставщиками, врачами, чтобы обеспечивать потребителей необходимыми средствами для мужского и женского здоровья в бесперебойном режиме.

— Каким портфелем препаратов вы обладаете? Как вы планируете его расширять?

— Мы располагаем сильным портфелем собственных и лицензионных препаратов в трех категориях: «Женское здоровье», «Проктология», «Урология». В общей сложности в него входит 21 бренд, портфолио включает рецептурные и безрецептурные препараты, а также БАДы. Наиболее известные в России средства из портфеля «Алцея» — «Индинол Форто», «Постеризан», группа препаратов «Нео-Пенотран», «Ферретаб», «Эстровэл», «Цервикон-ДИМ».

— Какие планы у вас есть относительно развития вашего производства? Будете ли вы углублять локализацию?

— Пока что мы изучаем возможности по развитию производства и углублению локализации. Мы тщательно рассматриваем потенциальных партнеров и их производственные площадки, поскольку работаем по высоким стандартам качества в сочетании с разумным коммерческим предложением.

Интервью взяла Анастасия Воробьева