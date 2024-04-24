Суд отказался отпускать из колонии свердловского экс-наркоборца Ергеледжи

Свердловский областной суд отклонил жалобу прокуратуры и адвоката бывшего начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД региона Ивана Ергеледжи, сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловский облсуд оставил приговор Ивану Ергеледжи в силе

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Свердловский облсуд оставил приговор Ивану Ергеледжи в силе

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Приговор остался без изменений по существу. Отмечается, что в приговор были внесены редакционные уточнения.

По данным суда, в период с февраля по ноябрь 2022 года, узнав о проводимой коллегами проверке одной из организаций по факту незаконной рубки леса, решил путем обмана совершить хищение денег, принадлежащих руководителю этой организации.

Его знакомый привлек к преступлению директора лесничества, на территории которого полиция проверяла рубку леса. Отмечается, что они несколько раз предлагали директору передать эту сумму за прекращение проверки, на что тот согласился и передал им 1,5 млн руб.

В январе Первоуральский городской суд признал Ивана Ергеледжи виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и отправил в колонию на пять лет.

Полина Хабарова

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