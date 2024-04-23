У екатеринбургского блогера в рамках уголовного дела прошли обыски

К блогеру из Екатеринбурга Евгению Анисимову прибыли силовики с обысками. Как сообщил «Ъ-Урал» источник в силовых структурах, поводом для их проведения стало возбужденное по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ (клевета).

«У правоохранителей есть все основания полагать, что это не финальный состав преступных действий, которые он совершил»,— рассказал источник. По его словам, Евгений Анисимов задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Евгений Анисимов — владелец и основной модератор YouTube-канала и Telegram-канала «Прекрасная Россия». По словам источника, контент его каналов содержит фейки.

Полина Хабарова

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