Свердловские депутаты увеличили штрафы за неоплату парковки до 4 тысяч рублей

Депутаты заксобрания Свердловской области увеличили штрафы за неуплату стоянки на платных парковках, расположенных на дорогах общего пользования, до 4 тыс. руб. По словам председателя комитета по вопросам законодательства Евгения Старкова, законопроект направлен на снижение административных правонарушений на территории региона. Документ в третьем чтении поддержали все 43 парламентария, присутствующие на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Установить штраф в размере от 3 до 4 тыс. руб., ранее от 1 до 3 тыс. руб. В случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами установить штраф в размере 3 тыс. руб. Ранее была 1 тыс. руб.»,— сказал он.

Депутат от «Единой России» Вячеслав Вегнер усомнился в эффективности принимаемых поправок. Он напомнил, что власти Екатеринбурга давно рассматривают «вопрос с парковками и штрафами», однако отметил, что «закон не работает». «Принимая законы, которые не исполняются, мы порождаем правовой нигилизм избирателей. В Екатеринбурге, насколько я вижу, как люди ставили машины и не брали плату. Штрафы можно сделать и 10 тыс. руб., можно сделать 1 млн руб.»,— сказал он.

Господин Старков ответил, что в Екатеринбурге было вынесено 20,2 тыс. постановлений на общую сумму штрафов 20,2 млн руб. Парламентарий не уточнил за какой срок. Председатель заксобрания Людмила Бабушкина призвала депутатов проконтролировать исполнение закона. «Коллеги, у нас же контрольные функции. Запланируйте, проконтролируйте исполнение закона. В чем дело то»,— сказала она.

Ранее, в декабре, вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков заявил о намерении администрации повысить штрафные санкции за неоплату стоянки на платном парковочном пространстве в центре города. По его данным, соблюдают правила только 30–40% водителей. «Штрафные санкции (за неоплату стоянки на платной парковке в Москве.— «Ъ-Урал») — 5 тыс. руб., и вот эти машины-эвакуаторы, как стаи хищников, ездят по улице. Зазевался, не оплатил, тут же получаешь на 10 тыс. руб. проблемы на целый день»,— отметил господин Корюков.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Стой, штрафовать буду».

Василий Алексеев

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