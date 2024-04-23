Александр Моор: до 9 мая ситуация с паводками останется напряженной

Ситуация с паводками в Тюменской области останется напряженной вплоть до 9 мая, однако резкого подъема воды не ожидается, сообщил губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он также рассказал, что в некоторых районах пик половодья уже пройден — уровень воды устойчиво снижается в Ишиме, Казанском и Ишимском районах. «Особенность этого половодья — растянутый по времени период высокой воды. По данным Росгидромета, он продлится две-три недели»,— добавил глава региона.

При этом волна спускается ниже по течению реки Ишим и наблюдается интенсивный рост на Тоболе в селе Коркино — прирост за последние сутки составил почти 1,5 м, пик паводка ожидается 28 апреля. На случай прорыва формируется запас мешков с песком и завезен грунт.

Напомним, в Заводоуковском городском округе объявили добровольную эвакуацию в трех населенных пунктах из-за вероятного паводка на реке Тобол. В районе Коркино за ночь вода поднялась на 144 см и достигла отметки в 714 см.

Ирина Пичурина

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