В трех поселениях Тюменской области объявили эвакуацию из-за паводка на Тоболе

В Заводоуковском городском округе (Тюменская область) объявили добровольную эвакуацию в трех населенных пунктах из-за вероятного паводка на реке Тобол, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Жителям села Новолыбаево, поселка Гилево и деревни Пономарева предложили заранее покинуть зону возможного подтопления в связи с ожидаемым повышением уровня воды на Тоболе и последовать в пункт временного размещения в детском лагере имени Гагарина. Жильцам домов нужно принять меры по сохранению имущества и взять с собой документы, лекарства, предметы первой необходимости.

В 8:00 на Тоболе в Тюменской области самый высокий уровень наблюдался в районе Коркино — за ночь вода поднялась на 144 см и достигла отметки в 714 см.

Накануне в нескольких селах Викуловского района объявили полную и частичную заблаговременную эвакуацию. Во вторник на дороге Макарова — Налимова в Ишимском районе ограничили движение из-за перелива воды через проезжую часть — уровень воды в реке Ишим у города Ишим достиг 1053 см.

Ирина Пичурина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте