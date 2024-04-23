На тюменской трассе Макарова — Налимова ограничили движение из-за перелива воды

В Тюменской области на дороге Макарова — Налимова в Ишимском районе ограничили движение из-за перелива воды через проезжую часть, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ограничения действуют на протяжении всей трассы. На ней установлены временные дорожные знаки и обеспечивает безопасность движения наряд ДПС.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, в 8:00 уровень воды в реке Ишим в районе города Ишим составлял 1053 см, за ночь снизившись на 11 см.

Накануне в селе Абатском объявили штормовое предупреждение из-за повышения уровня воды в реке Ишим до 960 см — объем воды достигнет отметок половодья 24-26 апреля.

Подробнее о том, как Тюменская область переживает пик паводка — в материале «Вода течет критично».

Ирина Пичурина

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