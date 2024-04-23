В Екатеринбурге в ДТП погиб 15-летний мотоциклист, его пассажирке оторвало пальцы

В поселке Совхозный при наезде на трос погиб 15-летний подросток на мотоцикле, его 14-летняя пассажирка получила травму руки, сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Авария произошла 22 апреля около 18:00. По предварительным данным, водитель спортивного мотоцикла BSEmoto-pro заехал на частную асфальтированную площадку и, не заметив натянутый между деревьями металлический трос, наехал на него. Получив несовместимые с жизнью травмы, мальчик скончался на месте до прибытия медиков. Пассажирку доставили в больницу с ампутацией пальцев на руках.

В момент аварии на водителе был шлем и мотокуртка, девочка средства защиты не использовала. Кроме того, подросток не имел прав, а мотоцикл в марте ему подарила бабушка, поскольку он мечтал заниматься мотоспортом. Катание было разрешено только на специальной площадке.

К расследованию по факту ДТП подключены родители погибшего и пострадавшей, а также сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

На прошлой неделе в Шалинском районе на 20 км автодороги п.Сарга — п.Сабик в ДТП погиб 47-летний водитель мотоцикла Kawasaki, который на небезопасной скорости потерял контроль над управлением и врезался в металлическое ограждение.

Ирина Пичурина

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