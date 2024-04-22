Вода течет критично

В Тюменской области фиксируют пик паводка: пока в Ишиме, а 24–26 апреля его ожидают в Абатском районе. Из зон возможного подтопления уже эвакуированы жители двух населенных пунктов Абатского района, где уровень воды в реке Ишим к вечеру достиг 720 см при критической отметке 960 см. Стремительно поднимается и уровень воды в реке Тобол у села Коркино — с утра он увеличился на 60 см, до 630 см.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Южную и северную дамбы Абатского района укрепили земляными валами

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Южную и северную дамбы Абатского района укрепили земляными валами

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В понедельник, 22 апреля, глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в Тюменской области, где с 8 апреля действует режим чрезвычайной ситуации, «проходит активная фаза весеннего половодья». По его словам, «обстановка меняется постоянно». «Сейчас необходимо сосредоточиться на мероприятиях по защите населенных пунктов, объектов экономики, дорог и мостов, а также превентивной эвакуации населения»,— подчеркнул господин Куренков на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации на территории отдельных субъектов РФ последствий природных явлений, вызванных негативным воздействием паводковых вод.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, на утро в Казанском районе уровень воды в реке Ишим снизился на 10 см за сутки, до 850 см. По данным на 16:00, он составляет 847 см (критическая отметка — 800 см). «Вода потихонечку уходит, но она движется дальше по реке в город Ишим. Динамика последних часов показывает, что сегодня можно ожидать пика воды в городе»,— отметил господин Моор. Согласно данным на 16:00, уровень воды в реке по гидропосту в Ишиме снизился с утра на 2 см, до 1,062 тыс. см, следует из гидрологического бюллетеня Тюменского ЦГМС — филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».

В ночь на 22 апреля в Ишиме обнаружили протечку дамбы. «Между пешеходным и автомобильным мостами патруль вовремя заметил протечку. Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища оперативно укрепили место мешками с песком»,— написал господин Моор в telegram-канале. Ранее, 20 апреля, паводковые воды размыли временную насыпь на границе с городом Ишимом у поселка Плодопитомник.

Роспотребнадзор предупредил, что вода в населенных пунктах Казанского района из реки Ишим непригодна для питья. «Воду из колонок и воду, подведенную в жилые дома, можно использовать только для хозяйственных нужд. Для питья, приготовления пищи и мытья посуды пригодна только бутилированная или кипяченая вода»,— сообщила и. о. начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах Светлана Петровских. Она добавила, что воду можно использовать только в течение трех часов с момента кипячения.

Вместе с тем губернатор Моор отметил, что «голова» паводка заходит в Абатский район, два населенных пункта которого, находящиеся вниз по течению Ишима, уже эвакуированы. Уровень воды в реке Ишим в Абатском районе к 16:00 достиг 720 см, увеличившись с утра на 19 см (критическая отметка — 960 см). В связи с опасным повышением уровня воды в Абатском районе объявили штормовое предупреждение. Пик паводка в этом месте реки ожидается 24–26 апреля.

Земляные валы устанавливаются на южной и северной дамбах Абатского района, а также на федеральной трассе Тюмень — Омск, заявил глава района Игорь Васильев. «Чтобы не допустить перелива на дороге, трудятся более 190 спасателей. Сейчас они накрывают временную насыпь пленкой, которую закрепляют мешками с песком»,— добавил он.

Опасный уровень воды наблюдается и в реке Тобол. Так, к вечеру вода поднялась на 60 см, до 630 см, на гидропосту в селе Коркино. На 18 см ее уровень увеличился в селе Упорово, до 512 см. О необходимости заблаговременной эвакуации жителей Упорово по громкоговорителю проинформировал полицейский автомобиль, курсировавший по населенному пункту. Превентивную эвакуацию объявили и в нескольких селах Викуловского района.

Из-за паводка 20,8 тыс. жителей Тюменской области вакцинировались против гепатита А. Ранее в информационном центре регионального правительства сообщали, что в случае паводковой ситуации возможны инфекционные заболевания: кишечные инфекции, гепатит А, дизентерия и другие.

Всего в Тюменской области в зоне подтопления оказались 18 населенных пунктов, сообщил Александр Моор. По его словам, из региона эвакуированы 3,5 тыс. человек, 400 жителей находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Губернатор добавил, что было получено 69 заявлений на получение выплат по 50 тыс. руб. на первоочередные нужды пострадавшим от паводка. По 34 заявлениям выплаты произведены. «Остальное отработаем в ближайшее время»,— заверил господин Моор.

Анастасия Таначева